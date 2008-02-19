Раздел: Мир
В России горит известный музей
Из-за информации о пожаре эвакуировали 100 человек.
В Москве горит Пушкинский музей. Администраци музея до приезда пожарных эвакуировали 100 человек.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.
“Горит Пушкинский музей в Москве. К зданию на Пречистенке мчат пожарные. Информации о пострадавших пока нет”, - идется в сообщении.
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Пожарные ищут причину возгорания - проводят разведку помещений. До их приезда администрация музея успела вывести посетителей и сотрудников.
В Москве горит Пушкинский музей. Администраци музея до приезда пожарных эвакуировали 100 человек.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.
“Горит Пушкинский музей в Москве. К зданию на Пречистенке мчат пожарные. Информации о пострадавших пока нет”, - идется в сообщении.
Читайте также: В России горит легендарная киностудия
Пожарные ищут причину возгорания - проводят разведку помещений. До их приезда администрация музея успела вывести посетителей и сотрудников.
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