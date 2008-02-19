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Раздел: Мир  
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В России горит известный музей

В России горит известный музейИз-за информации о пожаре эвакуировали 100 человек.

В Москве горит Пушкинский музей. Администраци музея до приезда пожарных эвакуировали 100 человек.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.

“Горит Пушкинский музей в Москве. К зданию на Пречистенке мчат пожарные. Информации о пострадавших пока нет”, - идется в сообщении.

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Пожарные ищут причину возгорания - проводят разведку помещений. До их приезда администрация музея успела вывести посетителей и сотрудников.

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 Теги: Россия, музей

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