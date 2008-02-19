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Американцу, по ошибке отсидевшему 39 лет, выплатят 21 миллион
Коули был осужден за убийство.
Власти американского города Сими-Вэлли приняли решение о выплате жителю города Крейгу Коули 21 миллиона долларов за несправедливое тюремное заключение, в котором он провел 39 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Коули был осужден за убийство женщины и ее 4-летнего сына в 1978 году. Защита американца при помощи теста ДНК доказала его невиновность, и в 2017 году Коули был помилован.
"Хотя никакая сумма денег не может компенсировать то, что случилось с мистером Коули, урегулирование этого дела является правильным решением для него и нашего сообщества", - сказал представитель городских властей.
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Из 21 миллиона долларов город заплатит примерно 4,9 миллиона, остальная сумма будет покрыта из других источников, включая страхование.
Власти американского города Сими-Вэлли приняли решение о выплате жителю города Крейгу Коули 21 миллиона долларов за несправедливое тюремное заключение, в котором он провел 39 лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Коули был осужден за убийство женщины и ее 4-летнего сына в 1978 году. Защита американца при помощи теста ДНК доказала его невиновность, и в 2017 году Коули был помилован.
"Хотя никакая сумма денег не может компенсировать то, что случилось с мистером Коули, урегулирование этого дела является правильным решением для него и нашего сообщества", - сказал представитель городских властей.
Читайте также: Ставка в пять долларов принесла американцу миллион
Из 21 миллиона долларов город заплатит примерно 4,9 миллиона, остальная сумма будет покрыта из других источников, включая страхование.
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