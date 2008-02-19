Стало известно, о чем хотят договориться Трамп и Ким Чен Ын

Лидеры встретятся 27 и 28 февраля.



В администрации президента Южной Кореи заявили, что Соединенные Штаты Америки (США) и Северная Корея (КНДР) могут заявить о прекращении Корейской войны 1950-1953 годов на саммите между президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает



Отметим, Трамп и Ким Чен Ын встретятся 27 и 28 февраля.



"Возможность есть", - заявил представитель администрации.



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Корейская война - конфликт между КНДР и Республикой Корея, длившийся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года (хотя официального окончания войны объявлено не было). Часто этот конфликт времен холодной войны рассматривается как опосредованная война между США c их союзниками и силами КНР и СССР.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В администрации президента Южной Кореи заявили, что Соединенные Штаты Америки (США) и Северная Корея (КНДР) могут заявить о прекращении Корейской войны 1950-1953 годов на саммите между президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК Отметим, Трамп и Ким Чен Ын встретятся 27 и 28 февраля."Возможность есть", - заявил представитель администрации.Корейская война - конфликт между КНДР и Республикой Корея, длившийся с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года (хотя официального окончания войны объявлено не было). Часто этот конфликт времен холодной войны рассматривается как опосредованная война между США c их союзниками и силами КНР и СССР.





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