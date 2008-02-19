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Раздел: Мир  
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Названо число правозащитников и журналистов, убитых за три года

Названо число правозащитников и журналистов, убитых за три годаДанные озвучил генсек ООН.

За последние три года в мире были убиты более тысячи правозащитников и журналистов. Такие данные озвучил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Более тысячи защитников прав человека и журналистов были убиты за последние три года", – сказал Гутерриш в Женеве на открытии 40-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), призвав "сделать больше" для их защиты и прекращения репрессий, привлечения виновных к ответственности.

"Мы не должны терпеть возмутительную почти полную безнаказанность в связи с преступлениями против журналистов и других работников СМИ", – отметил он.

Гутерриш сообщил, что поручил своему специальному советнику по предупреждению геноцида Адама Диенгу "собрать команду ООН для усиления ответа" на заявления, разжигающие ненависть, и представить соответствующий "глобальный план действий".

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Участники сессии СПЧ (25 февраля – 22 марта) рассмотрят положение в области прав и свобод в трех десятках стран, включая Украину, Венесуэлу и Сирию. Внимание будет уделено также таким темам, как защита детей от насилия, соблюдение прав человека в ходе борьбы с терроризмом, предотвращение пыток.

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 Теги: журналисты, Правозащитники, убийство, ООН

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Сегодня, 14:02 » Автор: Алена Шимко
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