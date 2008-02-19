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Елизавета II определилась, кому передаст корону - СМИ
Определен наследник.
Королева Великобритании Елизавета II приняла решение, кто будет ее наследником. Об этом сообщили информированные источники. передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Корону унаследует ее внук принц Уильям и его жена Кейт. Именно на их головы Елизавета, по слухам, возложит корону.
По информации источников, 92-летняя королева призвала к себе в Букингемский дворец принца Чарльза и сообщила ему эту потрясающую для него новость.
Решение королевы будет официально объявлено общественности в следующем году. Но к тому времени принца Чарльза нигде поблизости не будет.
«Королева выбросила в окно протокол и шокировала всех, кто ожидал коронации Чарльза», - говорят в кулуарах.
Кроме того, Чарльз оказался замешанным в скандалах, которые мать сочла непростительными. Так принц Чарльз дружил с неким Уэйном Доменти, который был судим за изнасилование 15-летней девочки и другие сексуальные преступления.
Также королева был в шоке от того, что некий 52--летний австралиец по имени и фамилии Саймон Доранте-Дей объявил, что он является «плодом любви» принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. Это была последняя капля, после которой королева приняла решение не короновать своего сына.
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В тоже время, принц Уильям демонстрирует дисциплину соответствующую поведению будущего монарха. В Лондоне говорят, что он куда более естественен в качестве наследника, чем его отец. А что касается герцогини Кейт, то она куда популярнее своего супруга.
Королева Великобритании Елизавета II приняла решение, кто будет ее наследником. Об этом сообщили информированные источники. передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Корону унаследует ее внук принц Уильям и его жена Кейт. Именно на их головы Елизавета, по слухам, возложит корону.
По информации источников, 92-летняя королева призвала к себе в Букингемский дворец принца Чарльза и сообщила ему эту потрясающую для него новость.
Решение королевы будет официально объявлено общественности в следующем году. Но к тому времени принца Чарльза нигде поблизости не будет.
«Королева выбросила в окно протокол и шокировала всех, кто ожидал коронации Чарльза», - говорят в кулуарах.
Кроме того, Чарльз оказался замешанным в скандалах, которые мать сочла непростительными. Так принц Чарльз дружил с неким Уэйном Доменти, который был судим за изнасилование 15-летней девочки и другие сексуальные преступления.
Также королева был в шоке от того, что некий 52--летний австралиец по имени и фамилии Саймон Доранте-Дей объявил, что он является «плодом любви» принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. Это была последняя капля, после которой королева приняла решение не короновать своего сына.
Читайте также: Хазанов подарил Путину императорскую корону
В тоже время, принц Уильям демонстрирует дисциплину соответствующую поведению будущего монарха. В Лондоне говорят, что он куда более естественен в качестве наследника, чем его отец. А что касается герцогини Кейт, то она куда популярнее своего супруга.
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