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Елизавета II определилась, кому передаст корону - СМИ

Елизавета II определилась, кому передаст корону - СМИОпределен наследник.

Королева Великобритании Елизавета II приняла решение, кто будет ее наследником. Об этом сообщили информированные источники. передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Корону унаследует ее внук принц Уильям и его жена Кейт. Именно на их головы Елизавета, по слухам, возложит корону.

По информации источников, 92-летняя королева призвала к себе в Букингемский дворец принца Чарльза и сообщила ему эту потрясающую для него новость.

Решение королевы будет официально объявлено общественности в следующем году. Но к тому времени принца Чарльза нигде поблизости не будет.

«Королева выбросила в окно протокол и шокировала всех, кто ожидал коронации Чарльза», - говорят в кулуарах.

Кроме того, Чарльз оказался замешанным в скандалах, которые мать сочла непростительными. Так принц Чарльз дружил с неким Уэйном Доменти, который был судим за изнасилование 15-летней девочки и другие сексуальные преступления.

Также королева был в шоке от того, что некий 52--летний австралиец по имени и фамилии Саймон Доранте-Дей объявил, что он является «плодом любви» принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз. Это была последняя капля, после которой королева приняла решение не короновать своего сына.

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В тоже время, принц Уильям демонстрирует дисциплину соответствующую поведению будущего монарха. В Лондоне говорят, что он куда более естественен в качестве наследника, чем его отец. А что касается герцогини Кейт, то она куда популярнее своего супруга.

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 Теги: Елизавета II, престол, наследник

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Сегодня, 15:22 » Автор: Алена Шимко
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