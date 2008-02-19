Раздел: Мир
В США создали фейковый университет для "ловли" нелегалов
ВУЗ оказался фейком.
Университет Фармингтон в США, в котором иностранных студентов обещали обучать экономике, оказался фейком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Газету.
Схему придумали в Министерстве внутренней безопасности и Иммиграционной и таможенной полиции США, чтобы "выловить" незаконных иммигрантов. По итогам спецоперации арестовали 161 иностранца.
Защитники студентов отмечают, что из-за спецоперации пострадали невинные люди, которые не знали, что университет был ловушкой.
В феврале 2017 года Министерство внутренней безопасности и Иммиграционная и таможенная полиция США начали секретную операцию по выявлению незаконных мигрантов. Там решили создать целый фейковый университет, названный Университет Фармингтон. Разработали правдоподобный сайт. Учебное заведение внесли в официальный список вузов, которым разрешено принимать иностранных студентов. Даже создали страницу "директора" на LinkedIn, который писал иностранцам письма, поощряя их вступать в это заведение.
Через два года оказалось, что университет - фейк. В нем не было ни одного преподавателя, занятие не проводились, а все 600 студентов не могли ходить на пары, хотя платили за обучение. Таким образом они как бы легализовали свое пребывание в стране. Подозреваемых арестовали.
По результатам спецоперации арестовали 161 иностранца. Из них, как говорит сторона обвинения, восемь человек помогали студентам за деньги незаконно оставаться в стране, прикрывая нелегалов обучением в "университете".
Нада Абдулмезе, которая работала в здании, где располагался "университет", рассказала, что студенты часто приходили, чтобы узнать информацию об обучении, и жаловались, что не могут связаться ни с кем из университета.
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"Это студенты, которые пытаются сделать свою жизнь лучше, это не преступники, - уверяет Эмер Зар, профессор права в университете Детройт-Мерси и представитель одной из арестованных студенток, Найджлы Кроме Мусарсы. - Всех задержали внезапно. Они не знали, что этот университет фальшивый ".
Университет Фармингтон в США, в котором иностранных студентов обещали обучать экономике, оказался фейком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Газету.
Схему придумали в Министерстве внутренней безопасности и Иммиграционной и таможенной полиции США, чтобы "выловить" незаконных иммигрантов. По итогам спецоперации арестовали 161 иностранца.
Защитники студентов отмечают, что из-за спецоперации пострадали невинные люди, которые не знали, что университет был ловушкой.
В феврале 2017 года Министерство внутренней безопасности и Иммиграционная и таможенная полиция США начали секретную операцию по выявлению незаконных мигрантов. Там решили создать целый фейковый университет, названный Университет Фармингтон. Разработали правдоподобный сайт. Учебное заведение внесли в официальный список вузов, которым разрешено принимать иностранных студентов. Даже создали страницу "директора" на LinkedIn, который писал иностранцам письма, поощряя их вступать в это заведение.
Через два года оказалось, что университет - фейк. В нем не было ни одного преподавателя, занятие не проводились, а все 600 студентов не могли ходить на пары, хотя платили за обучение. Таким образом они как бы легализовали свое пребывание в стране. Подозреваемых арестовали.
По результатам спецоперации арестовали 161 иностранца. Из них, как говорит сторона обвинения, восемь человек помогали студентам за деньги незаконно оставаться в стране, прикрывая нелегалов обучением в "университете".
Нада Абдулмезе, которая работала в здании, где располагался "университет", рассказала, что студенты часто приходили, чтобы узнать информацию об обучении, и жаловались, что не могут связаться ни с кем из университета.
Читайте также: В Киеве преступники пришли на «свидание» и ограбили мужчину
"Это студенты, которые пытаются сделать свою жизнь лучше, это не преступники, - уверяет Эмер Зар, профессор права в университете Детройт-Мерси и представитель одной из арестованных студенток, Найджлы Кроме Мусарсы. - Всех задержали внезапно. Они не знали, что этот университет фальшивый ".
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