Британка развелась с мужем и похудела на центнер

После 18 лет женщина поняла, что несчастна.



Жительница Великобритании 37-летняя Келли Кинселла похудела на 108 килограмм после развода с мужем, передает



Жительница города Перелит всегда страдала от избыточного веса. Когда она в возрасте 24 лет выходила замуж, то смогла похудеть в полтора раза при весе 177 кг.



После операции на желчном пузыре женщина поправилась на 44 килограмма из-за медикаментов. После этого она перестала следить за собой набрала еще 63 килограмма. Кинселла отмечает, что ее муж работал развозчиком китайской еды и всегда привозил целые пакеты вредной пищи.



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Спустя 18 лет в браке британка поняла, что была несчастлива и развелась с мужем. Чуть больше, чем за год Кинселла поменяла работу и похудела на 108 килограммов. Теперь женщина копит на операцию по удалению обвисшей кожи.











Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Жительница Великобритании 37-летняя Келли Кинселла похудела на 108 килограмм после развода с мужем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Жительница города Перелит всегда страдала от избыточного веса. Когда она в возрасте 24 лет выходила замуж, то смогла похудеть в полтора раза при весе 177 кг.После операции на желчном пузыре женщина поправилась на 44 килограмма из-за медикаментов. После этого она перестала следить за собой набрала еще 63 килограмма. Кинселла отмечает, что ее муж работал развозчиком китайской еды и всегда привозил целые пакеты вредной пищи.Спустя 18 лет в браке британка поняла, что была несчастлива и развелась с мужем. Чуть больше, чем за год Кинселла поменяла работу и похудела на 108 килограммов. Теперь женщина копит на операцию по удалению обвисшей кожи.





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