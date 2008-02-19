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Британка развелась с мужем и похудела на центнер

Британка развелась с мужем и похудела на центнерПосле 18 лет женщина поняла, что несчастна.

Жительница Великобритании 37-летняя Келли Кинселла похудела на 108 килограмм после развода с мужем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Жительница города Перелит всегда страдала от избыточного веса. Когда она в возрасте 24 лет выходила замуж, то смогла похудеть в полтора раза при весе 177 кг.

После операции на желчном пузыре женщина поправилась на 44 килограмма из-за медикаментов. После этого она перестала следить за собой набрала еще 63 килограмма. Кинселла отмечает, что ее муж работал развозчиком китайской еды и всегда привозил целые пакеты вредной пищи.

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Спустя 18 лет в браке британка поняла, что была несчастлива и развелась с мужем. Чуть больше, чем за год Кинселла поменяла работу и похудела на 108 килограммов. Теперь женщина копит на операцию по удалению обвисшей кожи.
Британка развелась с мужем и похудела на центнер
Британка развелась с мужем и похудела на центнер
Британка развелась с мужем и похудела на центнер
Британка развелась с мужем и похудела на центнер


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 Теги: Британка, муж, развод, похудение

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Сегодня, 18:20 » Автор: Алена Шимко
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