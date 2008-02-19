Раздел: Мир
В Германии остановили суд над бывшим надзирателем концлагеря
Судебный процесс приостановили в середине декабря.
В Германии остановили судебный процесс над 95-летним бывшим надзирателем концлагеря Штуттгоф из-за его проблем со здоровьем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Суд в Мюнстере сообщил, что по результатам медицинского обследования ответчик не может участвовать в процессе надлежащим образом, учитывая его проблемы с сердцем.
Судебный процесс приостановили в середине декабря из-за ухудшения здоровья подсудимого.
Суд примет окончательное решение по делу бывшего надзирателя в середине марта. Впрочем, уже понятно, что приговор по его делу вынесен не будет.
Мужчине были предъявлены обвинения в соучастии в убийствах сотен людей в концлагере Штуттгоф вблизи польского города Гданьск. За годы войны в этом лагере погибли около 65 тысяч человек.
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Как отмечается, это один из последних судебных процессов в Германии над причастными к Холокосту.
В Германии остановили судебный процесс над 95-летним бывшим надзирателем концлагеря Штуттгоф из-за его проблем со здоровьем.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Суд в Мюнстере сообщил, что по результатам медицинского обследования ответчик не может участвовать в процессе надлежащим образом, учитывая его проблемы с сердцем.
Судебный процесс приостановили в середине декабря из-за ухудшения здоровья подсудимого.
Суд примет окончательное решение по делу бывшего надзирателя в середине марта. Впрочем, уже понятно, что приговор по его делу вынесен не будет.
Мужчине были предъявлены обвинения в соучастии в убийствах сотен людей в концлагере Штуттгоф вблизи польского города Гданьск. За годы войны в этом лагере погибли около 65 тысяч человек.
Читайте также: Опубликованы уникальные снимки из концлагеря Освенцим. Фото
Как отмечается, это один из последних судебных процессов в Германии над причастными к Холокосту.
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