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Раздел: Мир  
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В Германии остановили суд над бывшим надзирателем концлагеря

В Германии остановили суд над бывшим надзирателем концлагеря Судебный процесс приостановили в середине декабря.

В Германии остановили судебный процесс над 95-летним бывшим надзирателем концлагеря Штуттгоф из-за его проблем со здоровьем.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

Суд в Мюнстере сообщил, что по результатам медицинского обследования ответчик не может участвовать в процессе надлежащим образом, учитывая его проблемы с сердцем.

Судебный процесс приостановили в середине декабря из-за ухудшения здоровья подсудимого.

Суд примет окончательное решение по делу бывшего надзирателя в середине марта. Впрочем, уже понятно, что приговор по его делу вынесен не будет.

Мужчине были предъявлены обвинения в соучастии в убийствах сотен людей в концлагере Штуттгоф вблизи польского города Гданьск. За годы войны в этом лагере погибли около 65 тысяч человек.

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Как отмечается, это один из последних судебных процессов в Германии над причастными к Холокосту.

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 Теги: Германия, суд

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