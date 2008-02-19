Раздел: Мир
США ввели новые санкции против Венесуэлы
В Минфине США отметили, что ввели санкции против губернаторов.
Министерство финансов США ввело санкции против четырех губернаторов Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте министерства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ru.
Санкции коснулись бывшего вице-президента страны Рамона Каррисалеса, который занимал эту должность с 2008 по 2010 год. Он также в разные годы был министром обороны Венесуэлы и министром жилищного строительства. Сейчас он является губернатором штата Апуре.
В список также попали губернатор штата Варгас Хорхе Карнейро, бывший с 2004 по 2006 год министром обороны, глава штата Карабобо Рафаэль Лакава и губернатор штата Сулия Омар Прието.
В Минфине США отметили, что ввели санкции против губернаторов, так как они поддерживают диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, причастны к «повсеместной коррупции» и к блокировке поставки гуманитарных грузов в страну.
Теперь активы губернаторов и компаний, которыми они владеют более чем на 50%, в США, заморожены. Министерство также запретило заключать с ними сделки на территории США.
Читайте также: США ввели новые санкции против Ирана
23 февраля армия Венесуэлы развернула силы на границе с Колумбией. Это случилось после того, как оппозиция заявила о планах начать поставки гуманитарной помощи из США. В этот день первый грузовик с гумпомощью отправился в Венесуэлу, но не смог проехать через границу и вернулся в Бразилию.
Министерство финансов США ввело санкции против четырех губернаторов Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте министерства, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ru.
Санкции коснулись бывшего вице-президента страны Рамона Каррисалеса, который занимал эту должность с 2008 по 2010 год. Он также в разные годы был министром обороны Венесуэлы и министром жилищного строительства. Сейчас он является губернатором штата Апуре.
В список также попали губернатор штата Варгас Хорхе Карнейро, бывший с 2004 по 2006 год министром обороны, глава штата Карабобо Рафаэль Лакава и губернатор штата Сулия Омар Прието.
В Минфине США отметили, что ввели санкции против губернаторов, так как они поддерживают диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, причастны к «повсеместной коррупции» и к блокировке поставки гуманитарных грузов в страну.
Теперь активы губернаторов и компаний, которыми они владеют более чем на 50%, в США, заморожены. Министерство также запретило заключать с ними сделки на территории США.
Читайте также: США ввели новые санкции против Ирана
23 февраля армия Венесуэлы развернула силы на границе с Колумбией. Это случилось после того, как оппозиция заявила о планах начать поставки гуманитарной помощи из США. В этот день первый грузовик с гумпомощью отправился в Венесуэлу, но не смог проехать через границу и вернулся в Бразилию.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
339
0
Оставьте свой комментарий