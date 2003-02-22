Раздел: Мир
Трамп вылетел на встречу с Ким Чен Ыном
Трамп сообщил что у лидеров будет "очень грандиозный саммит".
Президент США Дональд Трамп отправился во Вьетнам для встречи на высшем уровне с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Как сообщает агентство Associated Press, Трамп и Ким обсудят одну из самых больших проблем безопасности в Азии: стремление Северной Кореи создать ядерную программу.
Перед отъездом из Вашингтона в понедельник Трамп сообщил губернаторам страны, что он считает, что у лидеров будет "очень грандиозный саммит".
Трамп говорит, что США хотят денуклеаризации Корейского полуострова. Как потенциальное вознаграждение для КНДР в обмен на денуклеаризацию Трамп, похоже, продвигает экономический прогресс страны.
"Я думаю, что у него будет страна, которая установит много скоростных рекордов с точки зрения экономики", - сказал Трамп.
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Это будет уже вторая встреча Трампа с Кимом. Предыдущая в прошлом году в Сингапуре дала мало конкретных результатов.
Президент США Дональд Трамп отправился во Вьетнам для встречи на высшем уровне с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Как сообщает агентство Associated Press, Трамп и Ким обсудят одну из самых больших проблем безопасности в Азии: стремление Северной Кореи создать ядерную программу.
Перед отъездом из Вашингтона в понедельник Трамп сообщил губернаторам страны, что он считает, что у лидеров будет "очень грандиозный саммит".
Трамп говорит, что США хотят денуклеаризации Корейского полуострова. Как потенциальное вознаграждение для КНДР в обмен на денуклеаризацию Трамп, похоже, продвигает экономический прогресс страны.
"Я думаю, что у него будет страна, которая установит много скоростных рекордов с точки зрения экономики", - сказал Трамп.
Читайте также: Трамп анонсировал новую встречу с Ким Чен Ыном
Это будет уже вторая встреча Трампа с Кимом. Предыдущая в прошлом году в Сингапуре дала мало конкретных результатов.
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