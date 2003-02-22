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Раздел: Мир  
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Трамп вылетел на встречу с Ким Чен Ыном

Трамп вылетел на встречу с Ким Чен ЫномТрамп сообщил что у лидеров будет "очень грандиозный саммит".

Президент США Дональд Трамп отправился во Вьетнам для встречи на высшем уровне с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

Как сообщает агентство Associated Press, Трамп и Ким обсудят одну из самых больших проблем безопасности в Азии: стремление Северной Кореи создать ядерную программу.

Перед отъездом из Вашингтона в понедельник Трамп сообщил губернаторам страны, что он считает, что у лидеров будет "очень грандиозный саммит".

Трамп говорит, что США хотят денуклеаризации Корейского полуострова. Как потенциальное вознаграждение для КНДР в обмен на денуклеаризацию Трамп, похоже, продвигает экономический прогресс страны.

"Я думаю, что у него будет страна, которая установит много скоростных рекордов с точки зрения экономики", - сказал Трамп.

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Это будет уже вторая встреча Трампа с Кимом. Предыдущая в прошлом году в Сингапуре дала мало конкретных результатов.

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 Теги: Трамп, Ким Чен Ыном, встреча

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