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В Италии засудили экс-мэра Рима: названа причина
Алеманно все время отрицал свою причастность к мафии.
В Риме завершился судебный процесс в отношении экс-мэра Джанни Алеманно, которого приговорили к шести годам заключения за коррупцию, сообщает в понедельник, 25 февраля, агентство Аnsa.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Судебный процесс, который получил название Mafia Capitale ("Столичная мафия") начался в 2014 году. Согласно обвинению, экс-мэр в течение своей каденции, с 2008 по 2013 год, получил взятки на сумму 223 тысячи евро для принятия незаконных решений в интересах мафиози. Полученные деньги Алеманно "легализировал" через счета своего фонда "Новая Италия".
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Как сообщалось, в ноябре 2018 года на юге Италии по подозрению в коррупции арестовали мэра города Фускальдо Джанфранко Рамундо и еще 13 человек. Также ранее в Греции по обвинению в коррупции арестовали бывшего министра обороны и экономики страны Янноса Папантониу, а также его жену Ставрулу Курако.
В Риме завершился судебный процесс в отношении экс-мэра Джанни Алеманно, которого приговорили к шести годам заключения за коррупцию, сообщает в понедельник, 25 февраля, агентство Аnsa.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Судебный процесс, который получил название Mafia Capitale ("Столичная мафия") начался в 2014 году. Согласно обвинению, экс-мэр в течение своей каденции, с 2008 по 2013 год, получил взятки на сумму 223 тысячи евро для принятия незаконных решений в интересах мафиози. Полученные деньги Алеманно "легализировал" через счета своего фонда "Новая Италия".
Читайте также: Названа причина крушения моста в Испании
Как сообщалось, в ноябре 2018 года на юге Италии по подозрению в коррупции арестовали мэра города Фускальдо Джанфранко Рамундо и еще 13 человек. Также ранее в Греции по обвинению в коррупции арестовали бывшего министра обороны и экономики страны Янноса Папантониу, а также его жену Ставрулу Курако.
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