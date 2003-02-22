В Австралии католического кардинала осудили за интимное насилие над детьми

77-летнего кардинала признали виновным.



В Австралии присяжные признали 77-летнего кардинала Джорджа Пелла виновным в сексуальном насилии, совершенном по отношению к двум мальчикам. Приговор кардиналу еще не вынесен, передает



Преступление было совершено в 1996 году, когда Пелл был архиепископом Мельбурна. Виновным кардинал себя не признал.



Присяжные вынесли вердикт еще в декабре, однако журналистам было запрещено писать об этом, чтобы не повлиять на коллегию в другом процессе по аналогичным обвинениям, которые грозили Пеллу. Запрет был снят после отказа прокуратуры от нового преследования.



Пелл - самый высокопоставленный католический священник, признанный виновным в сексуальном насилии. В 2014 году он был казначеем Ватикана, из-за чего его называли третьим лицом в этом государстве.



Сообщения об обвинениях в сексуальном насилии против католических священников, в том числе высокопоставленных, в последние десятилетия появляются регулярно. В феврале в Ватикане прошла первая в своем роде встреча, посвященная защите несовершеннолетних в церкви. В ней приняли участие 190 клириков со всего мира.



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В феврале Ватикан лишил сана 88-летнего бывшего архиепископа Вашингтона и кардинала Теодора Маккерика, которого обвиняли в сексуальных домогательствах к подросткам.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Австралии присяжные признали 77-летнего кардинала Джорджа Пелла виновным в сексуальном насилии, совершенном по отношению к двум мальчикам. Приговор кардиналу еще не вынесен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Медузу Преступление было совершено в 1996 году, когда Пелл был архиепископом Мельбурна. Виновным кардинал себя не признал.Присяжные вынесли вердикт еще в декабре, однако журналистам было запрещено писать об этом, чтобы не повлиять на коллегию в другом процессе по аналогичным обвинениям, которые грозили Пеллу. Запрет был снят после отказа прокуратуры от нового преследования.Пелл - самый высокопоставленный католический священник, признанный виновным в сексуальном насилии. В 2014 году он был казначеем Ватикана, из-за чего его называли третьим лицом в этом государстве.Сообщения об обвинениях в сексуальном насилии против католических священников, в том числе высокопоставленных, в последние десятилетия появляются регулярно. В феврале в Ватикане прошла первая в своем роде встреча, посвященная защите несовершеннолетних в церкви. В ней приняли участие 190 клириков со всего мира.В феврале Ватикан лишил сана 88-летнего бывшего архиепископа Вашингтона и кардинала Теодора Маккерика, которого обвиняли в сексуальных домогательствах к подросткам.





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