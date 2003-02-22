» » Трамп поставил торговый ультиматум Брюсселю
Раздел: Мир  
0

Трамп поставил торговый ультиматум Брюсселю

Трамп поставил торговый ультиматум БрюсселюТрамп пригрозил пошлинами.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что ЕС должен "сотрудничать" со Штатами в сфере торговли, иначе - их обложат пошлинами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

“Президент США Дональд Трамп в понедельник высказал новую угрозу Брюсселю, что ЕС должен "сотрудничать" в торговых переговорах, или "мы вас обложим пошлинами”, - говорится в сообщении.

"С ЕС очень, очень трудно. Они не допускают наши продукты. Они не позволяют завозить наши сельскохозяйственные товары", - сказал Трамп на встрече с губернаторами США. Добавив, что "возможно, в некотором смысле c ЕС сложнее, чем c КНР".

Трамп также обвинил ЕС в применении "огромных пошлин" на американские автомобили, "если мы почти ничего не взимаем, когда они экспортируют свои автомобили к нам".

К середине мая Трамп должен решить, вводить или нет пошлины, которые могут быть на уровне 25%, на импорт автомобилей из Европы.

Читайте также: Парубий поставил ультиматум нардепам

В июле 2018 года президент США Дональд Трамп и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали план, направленный на снижение торговой напряженности между Евросоюзом и Соединенными Штатами.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Трамп, Евросоюз, ультиматум

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:51 » Автор: Алена Шимко
     431
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх