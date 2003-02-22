Раздел: Мир
В Британии объяснили, почему Скрипали не выходят на связь
Ситуацию прокомментировал посол Великобритании в РФ.
Выяснилось, что Скрипали не хотят встречаться с представителями российского посольства, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу утверждает, что отравленные «Новичком» Сергей и Юлия Скрипаль живы.
«Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им», - сказал высокопоставленный британский дипломат.
Он отметил, что они (Скрипали – ред.) не хотят встречаться с представителями российского посольства. «Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор», - подчеркнул Бристоу.
По его словам, если Скрипали захотят встретиться с представителями российской дипмиссии, то британская сторона предоставит такую возможность:
«Если нет, то мы не вправе навязывать им встречу с российскими чиновниками. Они, разумеется, находятся в безопасном месте. Их пытались убить, используя нервнопаралитическое вещество. Наша обязанность защитить их».
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Бристоу подчеркнул, что Великобритания не заинтересована в совместном расследовании с российской стороной.
Выяснилось, что Скрипали не хотят встречаться с представителями российского посольства, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу утверждает, что отравленные «Новичком» Сергей и Юлия Скрипаль живы.
«Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им», - сказал высокопоставленный британский дипломат.
Он отметил, что они (Скрипали – ред.) не хотят встречаться с представителями российского посольства. «Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор», - подчеркнул Бристоу.
По его словам, если Скрипали захотят встретиться с представителями российской дипмиссии, то британская сторона предоставит такую возможность:
«Если нет, то мы не вправе навязывать им встречу с российскими чиновниками. Они, разумеется, находятся в безопасном месте. Их пытались убить, используя нервнопаралитическое вещество. Наша обязанность защитить их».
Читайте также: В Британии объяснили, почему санкции против России нужно оставить
Бристоу подчеркнул, что Великобритания не заинтересована в совместном расследовании с российской стороной.
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