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Эстонского пограничника уволили из-за гражданства России

Эстонского пограничника уволили из-за гражданства РоссииОн занимал должность 10 лет.

Департамент полиции и погранохраны Эстонии в понедельник уволил сотрудника Нарвского пограничного пункта из-за наличия у него, кроме эстонского гражданства, российского паспорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.eurointegration.com.ua.

Уволенный пограничник работал в департаменте с 2008 года.

Он является гражданином Эстонии по рождению. То, что у него есть и российский паспорт, выяснилось в прошлом году. Когда и при каких обстоятельствах он получил российское гражданство, эстонские власти установить не смогли.

Сам уволенный служащий давал противоречивые объяснения по этому поводу. По его словам, вступая в пограничную службу, он сообщил государству о наличии у него двойного гражданства, но в департаменте не смогли найти подтверждения этой информации.

Весной 2018 года пограничнику предложили отказаться от российского гражданства, но в течение года он этого так и не сделал.

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Законы Эстонии не позволяют работать в Департаменте полиции и погранохраны иностранцам.

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 Теги: Эстония, Россия, гражданство

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Сегодня, 16:05 » Автор: Алена Шимко
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