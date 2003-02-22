Раздел: Мир
Эстонского пограничника уволили из-за гражданства России
Он занимал должность 10 лет.
Департамент полиции и погранохраны Эстонии в понедельник уволил сотрудника Нарвского пограничного пункта из-за наличия у него, кроме эстонского гражданства, российского паспорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.eurointegration.com.ua.
Уволенный пограничник работал в департаменте с 2008 года.
Он является гражданином Эстонии по рождению. То, что у него есть и российский паспорт, выяснилось в прошлом году. Когда и при каких обстоятельствах он получил российское гражданство, эстонские власти установить не смогли.
Сам уволенный служащий давал противоречивые объяснения по этому поводу. По его словам, вступая в пограничную службу, он сообщил государству о наличии у него двойного гражданства, но в департаменте не смогли найти подтверждения этой информации.
Весной 2018 года пограничнику предложили отказаться от российского гражданства, но в течение года он этого так и не сделал.
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Законы Эстонии не позволяют работать в Департаменте полиции и погранохраны иностранцам.
Департамент полиции и погранохраны Эстонии в понедельник уволил сотрудника Нарвского пограничного пункта из-за наличия у него, кроме эстонского гражданства, российского паспорта, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.eurointegration.com.ua.
Уволенный пограничник работал в департаменте с 2008 года.
Он является гражданином Эстонии по рождению. То, что у него есть и российский паспорт, выяснилось в прошлом году. Когда и при каких обстоятельствах он получил российское гражданство, эстонские власти установить не смогли.
Сам уволенный служащий давал противоречивые объяснения по этому поводу. По его словам, вступая в пограничную службу, он сообщил государству о наличии у него двойного гражданства, но в департаменте не смогли найти подтверждения этой информации.
Весной 2018 года пограничнику предложили отказаться от российского гражданства, но в течение года он этого так и не сделал.
Читайте также: Свадьба эстонского фотографа от первого лица. Фото
Законы Эстонии не позволяют работать в Департаменте полиции и погранохраны иностранцам.
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