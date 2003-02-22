Раздел: Мир
Мэй позволит депутатам заблокировать процесс Brexit
Впервые Мэй допустила отмену процесса.
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что предложит депутатам парламента проголосовать за выход королевства из Европейского союза без соглашения, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Премьер-министр отметила, что позволит депутатам заблокировать процесс Brexit, если они не одобрят предложенную ей сделку.
Отметим, окончательное голосование по соглашению о выходе Британии из ЕС должно состояться в британском парламенте до 12 марта.
Читайте также: Британские министры потребовали отложить Brexit
Напомним, в Лондоне (Британия) проходит заседание британского кабинета министров, где может быть согласовано решение отложить при необходимости сроки выхода Британии из Европейского союза (Brexit).
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй заявила, что предложит депутатам парламента проголосовать за выход королевства из Европейского союза без соглашения, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Премьер-министр отметила, что позволит депутатам заблокировать процесс Brexit, если они не одобрят предложенную ей сделку.
Отметим, окончательное голосование по соглашению о выходе Британии из ЕС должно состояться в британском парламенте до 12 марта.
Читайте также: Британские министры потребовали отложить Brexit
Напомним, в Лондоне (Британия) проходит заседание британского кабинета министров, где может быть согласовано решение отложить при необходимости сроки выхода Британии из Европейского союза (Brexit).
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