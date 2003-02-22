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Раздел: Мир  
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Мэй позволит депутатам заблокировать процесс Brexit

Мэй позволит депутатам заблокировать процесс BrexitВпервые Мэй допустила отмену процесса.

Глава правительства Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что предложит депутатам парламента проголосовать за выход королевства из Европейского союза без соглашения, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Премьер-министр отметила, что позволит депутатам заблокировать процесс Brexit, если они не одобрят предложенную ей сделку.

Отметим, окончательное голосование по соглашению о выходе Британии из ЕС должно состояться в британском парламенте до 12 марта.

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Напомним, в Лондоне (Британия) проходит заседание британского кабинета министров, где может быть согласовано решение отложить при необходимости сроки выхода Британии из Европейского союза (Brexit).

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 Теги: Brexit, Мэй, голосование

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Сегодня, 17:20 » Автор: Алена Шимко
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