Раздел: Мир
В Нью-Йорке хотят изменить звук полицейских сирен
Сирены предложили сделать более мягкими.
В Нью-Йорке задумались над переходом на более мягкие для ушей сирены. Два нью-йоркских парламентария предложили заменить сирены, установленные на полицейские машины и автомобили скорой помощи, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Звук должен стать более мягким для человеческого уха. В пример приводятся менее резкие сирены лондонских или парижских автомобилей городских служб.
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Решение аргументируют тем, что звук сирен слишком раздражает горожан. Кроме того, более мягкие сирены позволят снизить уровень шума. Длинный, громкий звук сирен был неотъемлемым атрибутом Нью-Йорка многие десятилетия.
В Нью-Йорке задумались над переходом на более мягкие для ушей сирены. Два нью-йоркских парламентария предложили заменить сирены, установленные на полицейские машины и автомобили скорой помощи, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Звук должен стать более мягким для человеческого уха. В пример приводятся менее резкие сирены лондонских или парижских автомобилей городских служб.
Читайте также: Эта милая собачка решила, что она «скорая помощь»
Решение аргументируют тем, что звук сирен слишком раздражает горожан. Кроме того, более мягкие сирены позволят снизить уровень шума. Длинный, громкий звук сирен был неотъемлемым атрибутом Нью-Йорка многие десятилетия.
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