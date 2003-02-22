Раздел: Мир
Трамп прокомментировал визит во Вьетнам
Дональд Трамп прибыл во Вьетнам на второй саммит с лидером Северной Кореи.
Президент США Дональд Трамп сразу после прилета во Вьетнам заявил, что его там встретили с любовью.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Только прибыл во Вьетнам. Спасибо всем людям за прекрасный прием в Ханое. Огромная толпа и столько любви!" - отметил американский лидер.
Читайте также: Трамп отменил визит на Всемирный экономический форум
Во вторник, 26 февраля, президент США Дональд Трамп прибыл во Вьетнам на второй саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Президент США Дональд Трамп сразу после прилета во Вьетнам заявил, что его там встретили с любовью.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Только прибыл во Вьетнам. Спасибо всем людям за прекрасный прием в Ханое. Огромная толпа и столько любви!" - отметил американский лидер.
Читайте также: Трамп отменил визит на Всемирный экономический форум
Во вторник, 26 февраля, президент США Дональд Трамп прибыл во Вьетнам на второй саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий