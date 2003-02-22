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Раздел: Мир  
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Трамп прокомментировал визит во Вьетнам

Трамп прокомментировал визит во ВьетнамДональд Трамп прибыл во Вьетнам на второй саммит с лидером Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп сразу после прилета во Вьетнам заявил, что его там встретили с любовью.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

"Только прибыл во Вьетнам. Спасибо всем людям за прекрасный прием в Ханое. Огромная толпа и столько любви!" - отметил американский лидер.

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Во вторник, 26 февраля, президент США Дональд Трамп прибыл во Вьетнам на второй саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.


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 Теги: Трамп, Вьетнам

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