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США нанесли киберудар по России, - СМИ
Проблемы с доступом в интернет у агентства были в день голосования.
Американские военные 6 ноября заблокировали доступ в интернет известной российской организации, которая стремилась посеять раздор между американцами во время промежуточных выборов в 2018 году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
По данным издания, речь идет об Агентстве интернет-исследований или «фабрики троллей» с офисом в Санкт-Петербурге. Данная организация принимала участие во вмешательстве в американские выборы 2016 года.
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Проблемы с доступом в интернет у агентства были в день голосования, а также «примерно на следующий день», уже во время подсчета голосов, говорится в статье. Также указывается, что сотрудники агентства жаловались своим системным администраторам на эти проблемы.
Американские военные 6 ноября заблокировали доступ в интернет известной российской организации, которая стремилась посеять раздор между американцами во время промежуточных выборов в 2018 году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
По данным издания, речь идет об Агентстве интернет-исследований или «фабрики троллей» с офисом в Санкт-Петербурге. Данная организация принимала участие во вмешательстве в американские выборы 2016 года.
Читайте также: Самолеты США нанесли авиаудары по Ливии
Проблемы с доступом в интернет у агентства были в день голосования, а также «примерно на следующий день», уже во время подсчета голосов, говорится в статье. Также указывается, что сотрудники агентства жаловались своим системным администраторам на эти проблемы.
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