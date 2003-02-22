» » США нанесли киберудар по России, - СМИ
Раздел: Мир  
0

США нанесли киберудар по России, - СМИ

США нанесли киберудар по России, - СМИПроблемы с доступом в интернет у агентства были в день голосования.

Американские военные 6 ноября заблокировали доступ в интернет известной российской организации, которая стремилась посеять раздор между американцами во время промежуточных выборов в 2018 году.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.

По данным издания, речь идет об Агентстве интернет-исследований или «фабрики троллей» с офисом в Санкт-Петербурге. Данная организация принимала участие во вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Читайте также: Самолеты США нанесли авиаудары по Ливии

Проблемы с доступом в интернет у агентства были в день голосования, а также «примерно на следующий день», уже во время подсчета голосов, говорится в статье. Также указывается, что сотрудники агентства жаловались своим системным администраторам на эти проблемы.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, киберудар, Россия

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:28 » Автор: Эдгар Букмирза
     2155
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх