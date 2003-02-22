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Ким Чен Ына поймали с сигаретой на вокзале
На платформе также можно увидеть популярную северокорейскую певицу и дипломата Хён Сон Воль.
Журналисты японского телеканала TBS засняли, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын курит на железнодорожном вокзале в китайском Нанкине.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Отмечается, что Ким - заядлый курильщик, и за несколько часов до прибытия в Ханой вышел на перрон на перекур во время утренней остановки в Нанкине.
На видео было видно, как Ким закуривает сигарету и разговаривает с северокорейскими чиновниками. Видно, что его сестра Ким Йо Чонг, одна из самых влиятельных личностей в КНДР, держит в руках хрустальную пепельницу.
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Включение ее в состав делегации Кима вызвало предположение, что частью соглашений, которые достигнут Вашингтон и Пхеньян на этой неделе, могут стать культурные мероприятия как наиболее простые шаги для улучшения отношений.
Журналисты японского телеканала TBS засняли, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын курит на железнодорожном вокзале в китайском Нанкине.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Отмечается, что Ким - заядлый курильщик, и за несколько часов до прибытия в Ханой вышел на перрон на перекур во время утренней остановки в Нанкине.
На видео было видно, как Ким закуривает сигарету и разговаривает с северокорейскими чиновниками. Видно, что его сестра Ким Йо Чонг, одна из самых влиятельных личностей в КНДР, держит в руках хрустальную пепельницу.
Читайте также: На жд вокзале Киева поймали вора-рецидивиста
Включение ее в состав делегации Кима вызвало предположение, что частью соглашений, которые достигнут Вашингтон и Пхеньян на этой неделе, могут стать культурные мероприятия как наиболее простые шаги для улучшения отношений.
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