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Раздел: Мир  
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Ким Чен Ына поймали с сигаретой на вокзале

Ким Чен Ына поймали с сигаретой на вокзалеНа платформе также можно увидеть популярную северокорейскую певицу и дипломата Хён Сон Воль.

Журналисты японского телеканала TBS засняли, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын курит на железнодорожном вокзале в китайском Нанкине.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Отмечается, что Ким - заядлый курильщик, и за несколько часов до прибытия в Ханой вышел на перрон на перекур во время утренней остановки в Нанкине.

На видео было видно, как Ким закуривает сигарету и разговаривает с северокорейскими чиновниками. Видно, что его сестра Ким Йо Чонг, одна из самых влиятельных личностей в КНДР, держит в руках хрустальную пепельницу.

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Включение ее в состав делегации Кима вызвало предположение, что частью соглашений, которые достигнут Вашингтон и Пхеньян на этой неделе, могут стать культурные мероприятия как наиболее простые шаги для улучшения отношений.



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 Теги: Ким Чен Ын, курение

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