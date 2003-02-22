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Раздел: Мир  
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В Индии рухнул военный самолет: есть жертвы

В Индии рухнул военный самолет: есть жертвыПогибли пилоты.

В северном индийском штате Джамму и Кашмир потерпел крушение самолет ВВС Индии, погибли два пилота, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По данным издания, крушение произошло около 10.40 по местному времени (07.10 по Киеву) в округе Бадгам. Причины падения не сообщаются.

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По предварительной информации, два пилота погибли.

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 Теги: Индия, самолет, крушение, военный, жертвы

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Сегодня, 10:04 » Автор: Алена Шимко
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