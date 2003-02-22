Раздел: Мир
В Индии рухнул военный самолет: есть жертвы
Погибли пилоты.
В северном индийском штате Джамму и Кашмир потерпел крушение самолет ВВС Индии, погибли два пилота, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По данным издания, крушение произошло около 10.40 по местному времени (07.10 по Киеву) в округе Бадгам. Причины падения не сообщаются.
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По предварительной информации, два пилота погибли.
В северном индийском штате Джамму и Кашмир потерпел крушение самолет ВВС Индии, погибли два пилота, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По данным издания, крушение произошло около 10.40 по местному времени (07.10 по Киеву) в округе Бадгам. Причины падения не сообщаются.
Читайте также: В США рухнул самолет: есть жертвы
По предварительной информации, два пилота погибли.
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