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В США мать с дочерью задушили своих родных
Это мог быть акт группового суицида.
В штате Пенсильвания, что в США, 45-летняя американка и ее 19-летняя дочь обвиняются в убийстве пятерых своих родственников, среди которых, в частности, были и дети, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“45-летняя Шана Декри и ее дочь, 19-летняя Доминик Декри, что обвиняемые правоохранительными органами округа Брукс в убийстве своих родственников, в том числе троих детей, в их квартире в Морисвилли, к северу от Филадельфии”, - говорится в сообщении.
В полиции, во время допроса, 45-летняя Декри призналась, что она, ее сестра и дочь действительно совершили убийство, задушив на смерть своих родных. После чего 19-летняя дочь убила свою тетю. На шее у девушки были найдены телесные повреждения.
Отмечается, что Декри отметила, что все ее жертвы (в возрасте от девяти до 42 лет) сами желали себе смерти. Все пятеро погибших были найдены в понедельник, 25 февраля, в их доме.
Добавляется, что показания матери и дочери, которые они давали под присягой, различаются.
Следователи допускают, что Шана и Доминик Декри были причастны к групповому акту суицида-убийства.
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Расследование инцидента продолжается.
В штате Пенсильвания, что в США, 45-летняя американка и ее 19-летняя дочь обвиняются в убийстве пятерых своих родственников, среди которых, в частности, были и дети, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“45-летняя Шана Декри и ее дочь, 19-летняя Доминик Декри, что обвиняемые правоохранительными органами округа Брукс в убийстве своих родственников, в том числе троих детей, в их квартире в Морисвилли, к северу от Филадельфии”, - говорится в сообщении.
В полиции, во время допроса, 45-летняя Декри призналась, что она, ее сестра и дочь действительно совершили убийство, задушив на смерть своих родных. После чего 19-летняя дочь убила свою тетю. На шее у девушки были найдены телесные повреждения.
Отмечается, что Декри отметила, что все ее жертвы (в возрасте от девяти до 42 лет) сами желали себе смерти. Все пятеро погибших были найдены в понедельник, 25 февраля, в их доме.
Добавляется, что показания матери и дочери, которые они давали под присягой, различаются.
Следователи допускают, что Шана и Доминик Декри были причастны к групповому акту суицида-убийства.
Читайте также: В Киеве мужчина надругался над трехлетней дочерью
Расследование инцидента продолжается.
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