В США мать с дочерью задушили своих родных

Это мог быть акт группового суицида.



В штате Пенсильвания, что в США, 45-летняя американка и ее 19-летняя дочь обвиняются в убийстве пятерых своих родственников, среди которых, в частности, были и дети, передает



“45-летняя Шана Декри и ее дочь, 19-летняя Доминик Декри, что обвиняемые правоохранительными органами округа Брукс в убийстве своих родственников, в том числе троих детей, в их квартире в Морисвилли, к северу от Филадельфии”, - говорится в сообщении.



В полиции, во время допроса, 45-летняя Декри призналась, что она, ее сестра и дочь действительно совершили убийство, задушив на смерть своих родных. После чего 19-летняя дочь убила свою тетю. На шее у девушки были найдены телесные повреждения.



Отмечается, что Декри отметила, что все ее жертвы (в возрасте от девяти до 42 лет) сами желали себе смерти. Все пятеро погибших были найдены в понедельник, 25 февраля, в их доме.



Добавляется, что показания матери и дочери, которые они давали под присягой, различаются.



Следователи допускают, что Шана и Доминик Декри были причастны к групповому акту суицида-убийства.



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Расследование инцидента продолжается.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В штате Пенсильвания, что в США, 45-летняя американка и ее 19-летняя дочь обвиняются в убийстве пятерых своих родственников, среди которых, в частности, были и дети, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН “45-летняя Шана Декри и ее дочь, 19-летняя Доминик Декри, что обвиняемые правоохранительными органами округа Брукс в убийстве своих родственников, в том числе троих детей, в их квартире в Морисвилли, к северу от Филадельфии”, - говорится в сообщении.В полиции, во время допроса, 45-летняя Декри призналась, что она, ее сестра и дочь действительно совершили убийство, задушив на смерть своих родных. После чего 19-летняя дочь убила свою тетю. На шее у девушки были найдены телесные повреждения.Отмечается, что Декри отметила, что все ее жертвы (в возрасте от девяти до 42 лет) сами желали себе смерти. Все пятеро погибших были найдены в понедельник, 25 февраля, в их доме.Добавляется, что показания матери и дочери, которые они давали под присягой, различаются.Следователи допускают, что Шана и Доминик Декри были причастны к групповому акту суицида-убийства.Расследование инцидента продолжается.





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