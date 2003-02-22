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Раздел: Мир  
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Конгресс США обнародовал проект новых антироссийских санкций

Конгресс США обнародовал проект новых антироссийских санкцийСенаторы планируют новые меры.

В ответ на ситуацию в Черном море сенаторы предлагают ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора России.
На сайте Конгресса США в среду, 27 февраля появился обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

О внесении законопроекта было объявлено 13 февраля, базовые положения законопроекта уже известны. В частности, авторы инициативы предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ (выпущенным Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния, любым финансовым институтом от лица РФ) дюрацией более 14 дней. Действие запрета должно начаться через 90 дней после вступления в силу закона.

Также под санкции должны подпасть российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ".

Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Под запрет попадают вложения в такие проекты стоимостью от $1 млн (или от $5 млн суммарно на протяжении 12 месяцев). В то же время, упоминания проекта Северный поток-2 в законопроекте нет.

Через полгода после вступления закона в силу должны быть введены санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина". Через полгода после вступления документа в силу разведка должна представить Конгрессу отчет "о личном состоянии и активах Владимира Путина".

В ответ на действия РФ в Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ.

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Сенаторы также предлагают исключить возможность выхода США из НАТО без одобрения Сената.

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 Теги: США, Россия, санкции, проект

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