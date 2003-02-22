Раздел: Мир
В Калифорнии скончалась актриса из «Бэтмена»
Она девять лет боролась с деменцией.
Американская актриса Лиза Сигрем умерла на 83 году жизни передает Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
Сигрем умерла 1 февраля, но сообщили об этом только сейчас.
Актриса умерла в специализированном учреждении в Бербанке. Она девять лет боролась с деменцией.
Она играла в полнометражных картинах «Воротилы», «Каприз» и «Две тысячи лет спустя».
Лиза Сигрем также известна по ролям в телесериалах «Бэтмен», «Правосудие Берка», «Моя жена меня приворожила».
Читайте также: В Петербурге скончалась легендарная российская актриса
Лиза Сигрем (настоящее имя Рут Браузер) родилась в Бруклине и была дочерью нью-йоркского полицейского детектива. После окончания колледжа работала графиком. Подруга предложила ей поработать моделью, где ее заметили и предложили сниматься в кино. Сигрем очень ответственно подходила ко всему, она долгие годы училась играть, а после создала школу для молодых актеров.
Американская актриса Лиза Сигрем умерла на 83 году жизни передает Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
Сигрем умерла 1 февраля, но сообщили об этом только сейчас.
Актриса умерла в специализированном учреждении в Бербанке. Она девять лет боролась с деменцией.
Она играла в полнометражных картинах «Воротилы», «Каприз» и «Две тысячи лет спустя».
Лиза Сигрем также известна по ролям в телесериалах «Бэтмен», «Правосудие Берка», «Моя жена меня приворожила».
Читайте также: В Петербурге скончалась легендарная российская актриса
Лиза Сигрем (настоящее имя Рут Браузер) родилась в Бруклине и была дочерью нью-йоркского полицейского детектива. После окончания колледжа работала графиком. Подруга предложила ей поработать моделью, где ее заметили и предложили сниматься в кино. Сигрем очень ответственно подходила ко всему, она долгие годы училась играть, а после создала школу для молодых актеров.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
12
0
Оставьте свой комментарий