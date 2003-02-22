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В Калифорнии скончалась актриса из «Бэтмена»

В Калифорнии скончалась актриса из «Бэтмена»Она девять лет боролась с деменцией.

Американская актриса Лиза Сигрем умерла на 83 году жизни передает Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

Сигрем умерла 1 февраля, но сообщили об этом только сейчас.

Актриса умерла в специализированном учреждении в Бербанке. Она девять лет боролась с деменцией.

Она играла в полнометражных картинах «Воротилы», «Каприз» и «Две тысячи лет спустя».

Лиза Сигрем также известна по ролям в телесериалах «Бэтмен», «Правосудие Берка», «Моя жена меня приворожила».

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Лиза Сигрем (настоящее имя Рут Браузер) родилась в Бруклине и была дочерью нью-йоркского полицейского детектива. После окончания колледжа работала графиком. Подруга предложила ей поработать моделью, где ее заметили и предложили сниматься в кино. Сигрем очень ответственно подходила ко всему, она долгие годы училась играть, а после создала школу для молодых актеров.

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 Теги: актриса, смерть, Лиза Сигрем

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