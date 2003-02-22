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Раздел: Мир  
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Пожилой немец забыл в поезде кувшин, созданный Пикассо

Пожилой немец забыл в поезде кувшин, созданный ПикассоСумка с произведением искусства исчезла.

В Германии 76-летний пассажир поезда во время пересадки забил в вагоне керамический кувшин, созданный Пабло Пикассо, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Работа известного художника, созданная в 1953 году, относится к "совиной серии" Пикассо и оценивается примерно в 11 тысяч долларов.

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Кувшин высотой 26 сантиметров был в сумке с надписью аукционного дома. На момент, когда о потере узнала полиция, кувшин пропал.

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 Теги: Пикассо, кувшин, поезд

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Сегодня, 18:01 » Автор: Алена Шимко
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