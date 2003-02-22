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Раздел: Мир  
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Между Францией и Нидерландами вспыхнуло напряжение: названа причина

Между Францией и Нидерландами вспыхнуло напряжение: названа причинаВопке Хекстра приедет в Париж в ближайшие дни.

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр назвал "непостижимым и неожиданным" шаг правительства Нидерландов по приобретению более 12% акций холдинговой компании союза авиалиний Air France-KLM.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

Ле Мэр заявил, что его голландский коллега Вопке Хекстра приедет в Париж в ближайшие дни, чтобы разъяснить ситуацию.

Выступая на пресс-конференции в Париже, президент Франции Еммануенль Макрон сообщил, что французское правительство не было проинформировано заранее о решении голландцев. Он сказал, что интересы альянса должны быть "сохранены".

Доля французского правительства в компании составляет 14,3%. Нидерланды также заявили о намерении довести свою долю до 14%.

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Голландское государство уже владеет 5,9-процентной долей в голландской национальной авиакомпании KLM. Гекстра сказал, что приобретенные акции позволят правительству больше влиять на стратегические решения относительно союза.

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 Теги: Франция, Нидерланды, причина

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