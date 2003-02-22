Раздел: Мир
Между Францией и Нидерландами вспыхнуло напряжение: названа причина
Вопке Хекстра приедет в Париж в ближайшие дни.
Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр назвал "непостижимым и неожиданным" шаг правительства Нидерландов по приобретению более 12% акций холдинговой компании союза авиалиний Air France-KLM.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Ле Мэр заявил, что его голландский коллега Вопке Хекстра приедет в Париж в ближайшие дни, чтобы разъяснить ситуацию.
Выступая на пресс-конференции в Париже, президент Франции Еммануенль Макрон сообщил, что французское правительство не было проинформировано заранее о решении голландцев. Он сказал, что интересы альянса должны быть "сохранены".
Доля французского правительства в компании составляет 14,3%. Нидерланды также заявили о намерении довести свою долю до 14%.
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Голландское государство уже владеет 5,9-процентной долей в голландской национальной авиакомпании KLM. Гекстра сказал, что приобретенные акции позволят правительству больше влиять на стратегические решения относительно союза.
Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр назвал "непостижимым и неожиданным" шаг правительства Нидерландов по приобретению более 12% акций холдинговой компании союза авиалиний Air France-KLM.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Ле Мэр заявил, что его голландский коллега Вопке Хекстра приедет в Париж в ближайшие дни, чтобы разъяснить ситуацию.
Выступая на пресс-конференции в Париже, президент Франции Еммануенль Макрон сообщил, что французское правительство не было проинформировано заранее о решении голландцев. Он сказал, что интересы альянса должны быть "сохранены".
Доля французского правительства в компании составляет 14,3%. Нидерланды также заявили о намерении довести свою долю до 14%.
Читайте также: Названа причина взрыва на полигоне в Ровенской области
Голландское государство уже владеет 5,9-процентной долей в голландской национальной авиакомпании KLM. Гекстра сказал, что приобретенные акции позволят правительству больше влиять на стратегические решения относительно союза.
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