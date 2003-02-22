» » Переговоры Трампа и Ким Чен Ына завершились
Раздел: Мир  
0

Переговоры Трампа и Ким Чен Ына завершились

Переговоры Трампа и Ким Чен Ына завершилисьПереговоры длились более двух часов.

В Ханое во второй день саммита в четверг, 28 февраля, завершились переговоры в расширенном составе между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Основная переговорная часть саммита длилась более двух часов, теперь лидеры двух государств примут участие в рабочем обеде.

В ходе небольшого перерыва на переговорах Трамп и Ким Чен Ын выходили к журналистам.

Трамп, отвечая на вопрос о том, могут ли США открыть свое официальное представительство в Пхеньяне, сказал: "Интересный вопрос, хотелось бы получить на него ответ. Идея хорошая". В свою очередь Ким Чен Ын отметил, что не исключено, что "это будет приветствоваться".

Также лидер КНДР подтвердил свое стремление к денуклеаризации.

"Я не был бы здесь, если бы не хотел", - ответил Ким Чен Ын на вопрос о том, хочет ли он денуклеаризации. Трамп отреагировал: "Прекрасный ответ, наверное, наилучший из тех, что вы слышали".

В свою очередь Трамп, отвечая на вопрос, будет ли по итогам саммита официально объявлено о подписании мирного договора, призванного формально положить конец Корейской войне (1950-1953), сказал, что "всего за один-два дня этого не сделать".

Читайте также: Завершились переговоры «нормандской четверки»

Как сообщалось, накануне начался второй двухдневный саммит Трампа и Ким Чен Ына. Лидеры стран провели непродолжительную беседу и вместе поужинали.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Трамп, Ким Чен Ын, саммит

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:10 » Автор: Алена Шимко
     132
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх