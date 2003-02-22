Раздел: Мир
В США самолет экстренно сел из-за плохого запаха в салоне
Пассажиры начали задыхаться.
Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил в ночь на четверг экстренную посадку после того, как пассажиры рейса пожаловались на проблемы с дыханием из-за странного запаха на борту, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По его данным, самолет летел из Чикаго в Сиэтл. 12 пассажиров пожаловались на странный запах в салоне и затруднение дыхания.
Источник запаха идентифицировать не удалось.
“Самолет снят с эксплуатации и ожидает проверки”, - отметил представитель аэропорта Патрик Хоган.
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На борту лайнера находились 144 человека, отмечает телеканал.
Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил в ночь на четверг экстренную посадку после того, как пассажиры рейса пожаловались на проблемы с дыханием из-за странного запаха на борту, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По его данным, самолет летел из Чикаго в Сиэтл. 12 пассажиров пожаловались на странный запах в салоне и затруднение дыхания.
Источник запаха идентифицировать не удалось.
“Самолет снят с эксплуатации и ожидает проверки”, - отметил представитель аэропорта Патрик Хоган.
Читайте также: В Одессе экстренно сел самолет, направлявшийся в Грецию
На борту лайнера находились 144 человека, отмечает телеканал.
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