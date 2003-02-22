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Раздел: Мир  
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В США самолет экстренно сел из-за плохого запаха в салоне

В США самолет экстренно сел из-за плохого запаха в салонеПассажиры начали задыхаться.

Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил в ночь на четверг экстренную посадку после того, как пассажиры рейса пожаловались на проблемы с дыханием из-за странного запаха на борту, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

По его данным, самолет летел из Чикаго в Сиэтл. 12 пассажиров пожаловались на странный запах в салоне и затруднение дыхания.

Источник запаха идентифицировать не удалось.

“Самолет снят с эксплуатации и ожидает проверки”, - отметил представитель аэропорта Патрик Хоган.

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На борту лайнера находились 144 человека, отмечает телеканал.

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 Теги: США, самолет, экстренная посадка, запах

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Сегодня, 10:43 » Автор: Алена Шимко
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