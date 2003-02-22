Раздел: Мир
В США умерла известная актриса
Сердце женщины остановилось на 45-м году жизни.
Внезапно ушла из жизни известная американская актриса Лиза Шеридан. Информацию о кончине актрисы подтвердил ее менеджер, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
По его словам, женщина скончалась в своем собственном доме в Новом Орлеане.
Лиза Шеридан покорила сердца фанатов своими ролями в телевизионных сериалах. Известно, что сердце женщины остановилось на 45-м году жизни.
Как рассказал менеджер актрисы, Лиза Шеридан скончалась утром 25 февраля в собственном доме, который находится в Новом Орлеане.
«Разумеется, мы все ошеломлены этой сокрушительной потерей», - заявила в комментарии журналистам менеджер.
Точная причина смерти известной американской актрисы пока неизвестна.
Читайте также: Умерла известная британская актриса
Стоит отметить, что за свою карьеру Лиза Шеридан успела сняться в таких известных сериалах, как «Нашествие», «Остановись и гори», «Менталист», Место преступления» и другие.
Внезапно ушла из жизни известная американская актриса Лиза Шеридан. Информацию о кончине актрисы подтвердил ее менеджер, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
По его словам, женщина скончалась в своем собственном доме в Новом Орлеане.
Лиза Шеридан покорила сердца фанатов своими ролями в телевизионных сериалах. Известно, что сердце женщины остановилось на 45-м году жизни.
Как рассказал менеджер актрисы, Лиза Шеридан скончалась утром 25 февраля в собственном доме, который находится в Новом Орлеане.
«Разумеется, мы все ошеломлены этой сокрушительной потерей», - заявила в комментарии журналистам менеджер.
Точная причина смерти известной американской актрисы пока неизвестна.
Читайте также: Умерла известная британская актриса
Стоит отметить, что за свою карьеру Лиза Шеридан успела сняться в таких известных сериалах, как «Нашествие», «Остановись и гори», «Менталист», Место преступления» и другие.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1480
0
Оставьте свой комментарий