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В США умерла известная актриса

В США умерла известная актрисаСердце женщины остановилось на 45-м году жизни.

Внезапно ушла из жизни известная американская актриса Лиза Шеридан. Информацию о кончине актрисы подтвердил ее менеджер, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.

По его словам, женщина скончалась в своем собственном доме в Новом Орлеане.

Лиза Шеридан покорила сердца фанатов своими ролями в телевизионных сериалах. Известно, что сердце женщины остановилось на 45-м году жизни.

Как рассказал менеджер актрисы, Лиза Шеридан скончалась утром 25 февраля в собственном доме, который находится в Новом Орлеане.

«Разумеется, мы все ошеломлены этой сокрушительной потерей», - заявила в комментарии журналистам менеджер.

Точная причина смерти известной американской актрисы пока неизвестна.

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Стоит отметить, что за свою карьеру Лиза Шеридан успела сняться в таких известных сериалах, как «Нашествие», «Остановись и гори», «Менталист», Место преступления» и другие.

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 Теги: СШа, актриса, смерть, Лиза Шеридан

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Сегодня, 12:01 » Автор: Алена Шимко
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