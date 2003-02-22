Раздел: Мир
Трамп назвал причину провала переговоров с Ким Чен Ыном
Санкции остаются в силе.
Лидер КНДР Ким Чен Ын хотел снятия всех санкций в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако Дональд Трамп отказался. Об этом в четверг, 28 февраля, заявил президент США, по итогам саммита в Ханое, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Трамп заявил, что предложение лидера Северной Кореи его не устроило.
Он также отметил, что решение не заключать конкретных договоренностей с КНДР по итогам саммита не было его единоличным. Трамп добавил, что соглашение было готово к подписанию, но стороны решили отказаться от него.
Вместе с тем, по словам президента США, Ким Чен Ын пообещал не проводить ядерных и ракетных испытаний.
Трамп также отметил, что США и КНДР провели очень продуктивный саммит, который завершился на дружественной ноте, несмотря на разногласия. Он также отметил, что останется другом Ким Чен Ыну.
В то же время, о проведении следующего саммита лидеры двух стран не договаривались.
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Как сообщалось, саммит между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном был окончен досрочно, а совместный обед отменен.
Лидер КНДР Ким Чен Ын хотел снятия всех санкций в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако Дональд Трамп отказался. Об этом в четверг, 28 февраля, заявил президент США, по итогам саммита в Ханое, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Трамп заявил, что предложение лидера Северной Кореи его не устроило.
Он также отметил, что решение не заключать конкретных договоренностей с КНДР по итогам саммита не было его единоличным. Трамп добавил, что соглашение было готово к подписанию, но стороны решили отказаться от него.
Вместе с тем, по словам президента США, Ким Чен Ын пообещал не проводить ядерных и ракетных испытаний.
Трамп также отметил, что США и КНДР провели очень продуктивный саммит, который завершился на дружественной ноте, несмотря на разногласия. Он также отметил, что останется другом Ким Чен Ыну.
В то же время, о проведении следующего саммита лидеры двух стран не договаривались.
Читайте также: Трамп назвал дату и место второго саммита с Ким Чен Ыном
Как сообщалось, саммит между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном был окончен досрочно, а совместный обед отменен.
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