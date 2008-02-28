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Раздел: Мир  
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Россия ветировали резолюцию СБ ООН по Венесуэле

Россия ветировали резолюцию СБ ООН по ВенесуэлеСША внесли в СБ ООН резолюцию

На заседании в Совете Безопасности ООН в четверг, 28 февраля, Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

США внесли в СБ ООН резолюцию с призывом провести в Венесуэле свободные и справедливые выборы.

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Россия предложила свой вариант действий.
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 Теги: Россия, СБ ООН, Венесуэла

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Сегодня, 22:38 » Автор: Эдгар Букмирза
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