Раздел: Мир
Россия ветировали резолюцию СБ ООН по Венесуэле
США внесли в СБ ООН резолюцию
На заседании в Совете Безопасности ООН в четверг, 28 февраля, Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
США внесли в СБ ООН резолюцию с призывом провести в Венесуэле свободные и справедливые выборы.
Читайте также: Россия предложила СБ ООН резолюцию по Сирии
Россия предложила свой вариант действий.
На заседании в Совете Безопасности ООН в четверг, 28 февраля, Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по Венесуэле.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
США внесли в СБ ООН резолюцию с призывом провести в Венесуэле свободные и справедливые выборы.
Читайте также: Россия предложила СБ ООН резолюцию по Сирии
Россия предложила свой вариант действий.
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