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Власти США пообещали миллион за информацию о местонахождении сына Бен Ладена
США вычислили местонахождение сына бен Ладена
Сын основателя террористической группировки Аль-Каида Усамы бен Ладена Хамза может находиться в районе афгано-пакистанской границы. Об этом заявил глава бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США Майкл Эванофф, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Также в ведомстве предположили, что Хамза бен Ладен мог добраться до Ирана.
"Мы считаем, что он может находиться на границе Афганистана и Пакистана. Возможно, он ушел в Иран. По нашим данным, он станет новым лидером террористов", – сказал Эванофф, отметив, что сын бен Ладена может находиться "в любом месте" на юге Центральной Азии.
Власти США также объявили награду в один миллион долларов за информацию о Хамзе бен Ладене в рамках программы Вознаграждение за правосудие.
Читайте также: Власти США исказили информацию об убийстве бен Ладена
Хамза бен Ладен – сын одной из трех жен Усамы бен Ладена, которая жила с мужем на охраняемой территории в пакистанском Абботтабаде, где террорист и был убит. Он неоднократно выступал с призывами начать войну против США, Великобритании, Франции и Израиля.
Сын основателя террористической группировки Аль-Каида Усамы бен Ладена Хамза может находиться в районе афгано-пакистанской границы. Об этом заявил глава бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США Майкл Эванофф, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Также в ведомстве предположили, что Хамза бен Ладен мог добраться до Ирана.
"Мы считаем, что он может находиться на границе Афганистана и Пакистана. Возможно, он ушел в Иран. По нашим данным, он станет новым лидером террористов", – сказал Эванофф, отметив, что сын бен Ладена может находиться "в любом месте" на юге Центральной Азии.
Власти США также объявили награду в один миллион долларов за информацию о Хамзе бен Ладене в рамках программы Вознаграждение за правосудие.
Читайте также: Власти США исказили информацию об убийстве бен Ладена
Хамза бен Ладен – сын одной из трех жен Усамы бен Ладена, которая жила с мужем на охраняемой территории в пакистанском Абботтабаде, где террорист и был убит. Он неоднократно выступал с призывами начать войну против США, Великобритании, Франции и Израиля.
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