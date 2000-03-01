» » Власти США пообещали миллион за информацию о местонахождении сына Бен Ладена
Раздел: Мир  
0

Власти США пообещали миллион за информацию о местонахождении сына Бен Ладена

Власти США пообещали миллион за информацию о местонахождении сына Бен ЛаденаСША вычислили местонахождение сына бен Ладена

Сын основателя террористической группировки Аль-Каида Усамы бен Ладена Хамза может находиться в районе афгано-пакистанской границы. Об этом заявил глава бюро дипломатической безопасности Госдепартамента США Майкл Эванофф, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Также в ведомстве предположили, что Хамза бен Ладен мог добраться до Ирана.

"Мы считаем, что он может находиться на границе Афганистана и Пакистана. Возможно, он ушел в Иран. По нашим данным, он станет новым лидером террористов", – сказал Эванофф, отметив, что сын бен Ладена может находиться "в любом месте" на юге Центральной Азии.

Власти США также объявили награду в один миллион долларов за информацию о Хамзе бен Ладене в рамках программы Вознаграждение за правосудие.

Читайте также: Власти США исказили информацию об убийстве бен Ладена

Хамза бен Ладен – сын одной из трех жен Усамы бен Ладена, которая жила с мужем на охраняемой территории в пакистанском Абботтабаде, где террорист и был убит. Он неоднократно выступал с призывами начать войну против США, Великобритании, Франции и Израиля.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, Усама бен Ладен

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 04:22 » Автор: Татьяна Ларина
     213
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх