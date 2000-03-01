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Экс-президента Аргентины обвинили в отмывании денег

Экс-президента Аргентины обвинили в отмывании денегБывший президент Аргентины и ее дети предстанут перед судом

Аргентинский судья Хулиан Эрколини постановил приступить к слушаниям по делу об отмывании денег, обвиняемыми по которому проходят сенатор и экс-президент Кристина Фернандес де Киршнер и ее дети Флоренсия и Максимо Киршнер. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По мнению Эрколини, при помощи преступной схемы подозреваемые отмыли 80 млн долларов. Помимо экс-президента и ее детей, фигурантами дела являются около десяти человек, в том числе предприниматель Ласаро Баес.

В рамках этого дела расследуется деятельность компании Hotesur ("Отесур"), владельцем которой является семья Киршнер. По мнению стороны обвинения, фирма использовалась для отмывания средств, полученных в качестве взяток. Прокуратура утверждает, что предприниматели, получавшие заказы от государства в годы правления Фернандес де Киршнер и ее покойного супруга, экс-президента Нестора Киршнера (1950-2010), платили за номера в отелях, принадлежавших Hotesur, однако не въезжали в них.

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В настоящее время Фернандес де Киршнер является фигурантом нескольких судебных дел. Ей предъявлены обвинения в причастности к махинациям в Центробанке Аргентины и препятствовании расследованию теракта. Кроме того, бывшая глава государства подозревается в незаконном обогащении и коррупции. Сама Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования.
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 Теги: Аргентина, президент

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Сегодня, 07:07 » Автор: Татьяна Ларина
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