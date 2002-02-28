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В Нью-Йорке умер композитор, завоевавший четыре "Оскара"
Также он завоевал десять премий «Грэмми».
Американский композитор, пианист и дирижер Андре Превин умер на 90-м году жизни в своем доме в Манхэттене, передает Хроника.инфо со ссылкой на Медузу.
Андре Превин родился в Германии в семье иммигрантов из России. В 1940-е годы он вместе с семьей перебрался в США, где получил американское гражданство.
Превин получил известность как кинокомпозитор. Он удостоен четырех премий «Оскар» за музыку к фильмам «Жижи» (1958), «Порги и Бесс» (1959), «Нежная Ирма» (1963) и «Моя прекрасная леди» (1964). Помимо этого, он завоевал десять премий «Грэмми». В 2010 году Превину вручили почетную «Грэмми» за выдающийся вклад в индустрию звукозаписи.
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За свою карьеру Андре Превин работал в качестве главного дирижера с симфоническими оркестрами Хьюстона, Лондона, Питсбурга. Он также сотрудничал с Лос-Анджелесским филармоническим оркестром и лондонским Королевским филармоническим оркестром.
Американский композитор, пианист и дирижер Андре Превин умер на 90-м году жизни в своем доме в Манхэттене, передает Хроника.инфо со ссылкой на Медузу.
Андре Превин родился в Германии в семье иммигрантов из России. В 1940-е годы он вместе с семьей перебрался в США, где получил американское гражданство.
Превин получил известность как кинокомпозитор. Он удостоен четырех премий «Оскар» за музыку к фильмам «Жижи» (1958), «Порги и Бесс» (1959), «Нежная Ирма» (1963) и «Моя прекрасная леди» (1964). Помимо этого, он завоевал десять премий «Грэмми». В 2010 году Превину вручили почетную «Грэмми» за выдающийся вклад в индустрию звукозаписи.
Читайте также: В Киеве умер известный композитор
За свою карьеру Андре Превин работал в качестве главного дирижера с симфоническими оркестрами Хьюстона, Лондона, Питсбурга. Он также сотрудничал с Лос-Анджелесским филармоническим оркестром и лондонским Королевским филармоническим оркестром.
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