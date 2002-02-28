Раздел: Мир
Королева Британии напугала огромным синяком
Подданные обеспокоены.
Королева Великобритании Елизавета II приняла в Букингемском дворце прибывших в Лондон с визитом короля Иордании Абдаллу II и его жену королеву Ранию. На официальной странице королевской семьи в Twitter был опубликован снимок, на котором Елизавета в белом платье позирует перед камерой вместе с иорданской королевской четой и наследным принцем Иордании Хуссейном. На фото также присутствует единственная дочь Елизаветы - принцесса Анна, в зеленом костюме, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Фотография вызвала бурю эмоций в соцсетях. Обеспокоенные подданные Ее Величества обратили внимание на левую руку 92-летней монархини. На ней виден огромный багровый синяк. «Откуда у нее такой ужасный синяк? Я что-то пропустил? Но, как всегда, она выглядит потрясающе», - написал один из пользователей. Кто-то решил, что королева ударилась. Другие уверены, что она случайно обожглась. Дворец пока не давал разъяснений.
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В последний раз королева дала повод для беспокойства о ее здоровье 28 июня прошлого года, когда в последнюю минуту отменила посещение утренней службы в соборе Святого Павла. Позже выяснилось, что у нее была простуда и она плохо себя чувствовала.
Королева Великобритании Елизавета II приняла в Букингемском дворце прибывших в Лондон с визитом короля Иордании Абдаллу II и его жену королеву Ранию. На официальной странице королевской семьи в Twitter был опубликован снимок, на котором Елизавета в белом платье позирует перед камерой вместе с иорданской королевской четой и наследным принцем Иордании Хуссейном. На фото также присутствует единственная дочь Елизаветы - принцесса Анна, в зеленом костюме, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Фотография вызвала бурю эмоций в соцсетях. Обеспокоенные подданные Ее Величества обратили внимание на левую руку 92-летней монархини. На ней виден огромный багровый синяк. «Откуда у нее такой ужасный синяк? Я что-то пропустил? Но, как всегда, она выглядит потрясающе», - написал один из пользователей. Кто-то решил, что королева ударилась. Другие уверены, что она случайно обожглась. Дворец пока не давал разъяснений.
Читайте также: Королева Британии продает свой винтажный Rolls-Royce
В последний раз королева дала повод для беспокойства о ее здоровье 28 июня прошлого года, когда в последнюю минуту отменила посещение утренней службы в соборе Святого Павла. Позже выяснилось, что у нее была простуда и она плохо себя чувствовала.
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