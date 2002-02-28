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Раздел: Мир  
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Из аэропорта Дели начали "выбираться" застрявшие украинцы

Из аэропорта Дели начали "выбираться" застрявшие украинцыЕще часть должна вылететь вечером.

С индийского города Дели вылетела группа украинцев, рейс которых ранее было отменен из-за напряжения отношений Индии и Пакистана, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Утром из Дели вылетела часть украинцев, рейс которых был отменен, часть - вечером, другие - завтра рейсом МАУ", - сообщили в ведомстве.

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Ранее в связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном были отменены ряд авиарейсов в международном аэропорт им. И. Ганди в Дели, в результате чего там застряла группа украинцев.
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 Теги: Дели, МАУ, украинцвы, аэропорт

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Сегодня, 12:23 » Автор: Алена Шимко
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