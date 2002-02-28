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Раздел: Мир  
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Солсбери полностью очистят от "Новичка"

Солсбери полностью очистят от "Новичка"Дом Скрипаля тщательно убирают.

Дом бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля в Солсбери, где его с дочерью отравили "Новичком", будет передан местному совету и станет последним из 12 объектов, который будет объявлен безопасным, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

По данным телеканала, Британия намерена сигнализировать об окончании беспрецедентной операции по очистке дома и территории от следов нервнопаралитического вещества, оставшихся после нападения на бывшего российского шпиона и его дочь почти год назад.

Ожидается, что правительство объявит о передаче дома Скрипаля, который был эпицентром отравление "Новичком", совету графства Уилтшир. Это будет последний из 12 объектов в Солсбери и окрестностях, объявленных безопасными.

В течение года военные провели 13 тысяч часов работы в 250 миссиях по дезактивации объектов и территории в Солсбери в рамках операции под кодовым названием "Морлоп".

Напомним, 66-летний Сергей Скрипаль вместе с дочерью был отравлен 4 марта 2018 года. 5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов (как выяснилось позже, их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин).

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В феврале этого года исследовательская группа Bellingcat сообщила о третьем подозреваемом в покушении на Скрипаля и назвала его имя - это Денис Сергеев, сотрудника ГРУ, работавший на международном уровне под вымышленным именем Федотова Сергея Вячеславовича.
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 Теги: Солбери, Скрипали, дом, Новичок

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Сегодня, 12:44 » Автор: Алена Шимко
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