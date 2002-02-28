Раздел: Мир
Смертельное ДТП в Польше: перевернулся автобус с украинцами
Все пострадавшие - граждане Украины.
В Польше автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсце, попал в аварию в селе Тур Лодзинского воеводства в ночь на пятницу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, указано, что сломанное колесо встречного грузовика попало в лобовое стекло автобуса, в результате чего водитель погиб на месте.
"Автобус, перевозивший 15 человек, съехал в кювет. Двое пассажиров - мужчина и женщина - получили ранения", - говорится в сообщении.
По данным польской полиции, все пострадавшие - граждане Украины.
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Известно также, что водитель грузовика был трезв. Точные причины трагического инцидента выясняют правоохранители.
В Польше автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсце, попал в аварию в селе Тур Лодзинского воеводства в ночь на пятницу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, указано, что сломанное колесо встречного грузовика попало в лобовое стекло автобуса, в результате чего водитель погиб на месте.
"Автобус, перевозивший 15 человек, съехал в кювет. Двое пассажиров - мужчина и женщина - получили ранения", - говорится в сообщении.
По данным польской полиции, все пострадавшие - граждане Украины.
Читайте также: В Польше автобус с украинцами съехал в ров и перевернулся
Известно также, что водитель грузовика был трезв. Точные причины трагического инцидента выясняют правоохранители.
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