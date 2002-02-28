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Раздел: Мир  
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Смертельное ДТП в Польше: перевернулся автобус с украинцами

Смертельное ДТП в Польше: перевернулся автобус с украинцамиВсе пострадавшие - граждане Украины.

В Польше автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсце, попал в аварию в селе Тур Лодзинского воеводства в ночь на пятницу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В частности, указано, что сломанное колесо встречного грузовика попало в лобовое стекло автобуса, в результате чего водитель погиб на месте.

"Автобус, перевозивший 15 человек, съехал в кювет. Двое пассажиров - мужчина и женщина - получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным польской полиции, все пострадавшие - граждане Украины.

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Известно также, что водитель грузовика был трезв. Точные причины трагического инцидента выясняют правоохранители.
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 Теги: Польша, ДТП, украинцы, автобус, жертва

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Сегодня, 14:02 » Автор: Алена Шимко
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