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Раздел: Мир  
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Францию оштрафовали за плохое обращение с ребенком-мигрантом

Францию оштрафовали за плохое обращение с ребенком-мигрантомСтрана нарушила конвенцию о правах человека.

Французское правительство должно выплатить беженцу Джамилю Хан сумму в 15 тыс. евро, поскольку не сделало все возможное для помощи прибывшему из Афганистана ребенку, говорится в недавнем решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвокатов, которые представляют интересы Хана, установив, что в возрасте 12 лет мигрант полгода жил в жутких условиях временного лагеря беженцев во французском городе Кале, будучи там одним из многих детей без сопровождения взрослых.

ЕСПЧ определил это как бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в соответствии с чем Франция нарушила европейскую конвенцию о правах человека.

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На данный момент Хан уже почти три года живет в британском Бирмингеме. Ла-Манш он пересек в марте 2016 года.
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 Теги: Франция, мигрант, обращение, штраф

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Сегодня, 15:43 » Автор: Алена Шимко
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