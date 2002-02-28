Раздел: Мир
Францию оштрафовали за плохое обращение с ребенком-мигрантом
Страна нарушила конвенцию о правах человека.
Французское правительство должно выплатить беженцу Джамилю Хан сумму в 15 тыс. евро, поскольку не сделало все возможное для помощи прибывшему из Афганистана ребенку, говорится в недавнем решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвокатов, которые представляют интересы Хана, установив, что в возрасте 12 лет мигрант полгода жил в жутких условиях временного лагеря беженцев во французском городе Кале, будучи там одним из многих детей без сопровождения взрослых.
ЕСПЧ определил это как бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в соответствии с чем Франция нарушила европейскую конвенцию о правах человека.
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На данный момент Хан уже почти три года живет в британском Бирмингеме. Ла-Манш он пересек в марте 2016 года.
Французское правительство должно выплатить беженцу Джамилю Хан сумму в 15 тыс. евро, поскольку не сделало все возможное для помощи прибывшему из Афганистана ребенку, говорится в недавнем решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвокатов, которые представляют интересы Хана, установив, что в возрасте 12 лет мигрант полгода жил в жутких условиях временного лагеря беженцев во французском городе Кале, будучи там одним из многих детей без сопровождения взрослых.
ЕСПЧ определил это как бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в соответствии с чем Франция нарушила европейскую конвенцию о правах человека.
Читайте также: В России оштрафовали пенсионерку за обращение к Путину
На данный момент Хан уже почти три года живет в британском Бирмингеме. Ла-Манш он пересек в марте 2016 года.
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