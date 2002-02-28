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Раздел: Мир  
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В Афганистане боевики напали на базу вооруженных сил

В Афганистане боевики напали на базу вооруженных сил40 силовиков погибли при атаке террористов

По меньшей мере 40 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли в результате атаки группы боевиков на базу вооруженных сил, расположенную в провинции Гильменд на юге страны. Об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на представителей 215-го армейского корпуса Майванд, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Сообщается, что вооруженное столкновение продолжается. Ранее телеканал TOLO News сообщил, что группа боевиков атаковала базу вооруженных сил Афганистана, расположенную в провинции Гильменд.

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Атака началась рано утром в пятницу, 1 марта. Нападение на базу предприняли по меньшей мере 27 боевиков, включая семь террористов-смертников. По данным агентства Пажвак, нападение осуществили боевики радикального движения Талибан.
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 Теги: Афганистан, боевики

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