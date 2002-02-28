» » Еврокомиссия запретила Польше строить канал у российской границы
Раздел: Мир  
0

Еврокомиссия запретила Польше строить канал у российской границы

Еврокомиссия запретила Польше строить канал у российской границыВ заявлении сказано, что вырубка деревьев нанесет серьезный ущерб уникальной экологии региона.

Еврокомиссия заявила, что власти Польши должны приостановить строительство канала через Балтийскую косу, который и соединит Вислинский и Гданьский заливы, у российской границы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

В Брюсселе считают, что до принятия окончательного решения любые строительные работы на Балтийской косе должны быть прекращены.

В заявлении сказано, что вырубка деревьев нанесет серьезный ущерб уникальной экологии региона.

Напомним, что строительство канала длиной 1,3 км на Балтийской косе в Варшаве объясняют необходимостью обеспечить свободный проход польских судов в Балтийское море, минуя российские территориальные воды и пролив у города Балтийск в Калининградской области.

Читайте также: В Польше начали строить американскую военную базу

Проект, стоимость которого оценивается в 205 млн евро стартовал осенью 2018 года при поддержке польского правительства.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Польша, Еврокомиссия

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:40 » Автор: Татьяна Ларина
     70
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх