Раздел: Мир
Еврокомиссия запретила Польше строить канал у российской границы
В заявлении сказано, что вырубка деревьев нанесет серьезный ущерб уникальной экологии региона.
Еврокомиссия заявила, что власти Польши должны приостановить строительство канала через Балтийскую косу, который и соединит Вислинский и Гданьский заливы, у российской границы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В Брюсселе считают, что до принятия окончательного решения любые строительные работы на Балтийской косе должны быть прекращены.
В заявлении сказано, что вырубка деревьев нанесет серьезный ущерб уникальной экологии региона.
Напомним, что строительство канала длиной 1,3 км на Балтийской косе в Варшаве объясняют необходимостью обеспечить свободный проход польских судов в Балтийское море, минуя российские территориальные воды и пролив у города Балтийск в Калининградской области.
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Проект, стоимость которого оценивается в 205 млн евро стартовал осенью 2018 года при поддержке польского правительства.
Еврокомиссия заявила, что власти Польши должны приостановить строительство канала через Балтийскую косу, который и соединит Вислинский и Гданьский заливы, у российской границы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В Брюсселе считают, что до принятия окончательного решения любые строительные работы на Балтийской косе должны быть прекращены.
В заявлении сказано, что вырубка деревьев нанесет серьезный ущерб уникальной экологии региона.
Напомним, что строительство канала длиной 1,3 км на Балтийской косе в Варшаве объясняют необходимостью обеспечить свободный проход польских судов в Балтийское море, минуя российские территориальные воды и пролив у города Балтийск в Калининградской области.
Читайте также: В Польше начали строить американскую военную базу
Проект, стоимость которого оценивается в 205 млн евро стартовал осенью 2018 года при поддержке польского правительства.
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