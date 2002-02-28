Раздел: Мир
В США самолет протаранил небоскреб
О причинах катастрофы пока не сообщается
В Форт-Лодердейл, Флорида, в пятницу, 1 марта, легкий самолет врезался в жилой небоскреб. В результате аварии погиб пилот, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
По данным Федерального управления гражданской авиации, самолет Piper PA-25 был легкомоторный и рассчитанный на одного человека. Пилот, тело которого еще не опознано, был единственным человеком на борту.
Сообщается, что самолет врезался в квартиру между 16-м и 17-м этажами, а затем упал на палубу у бассейна внизу. Людей из здания эвакуировали пожарные, о пострадавших не сообщается.
По словам очевидца, авария выглядела так, как будто самолет "просто потерял управление и врезался прямо в здание".
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Известно, что воздушное судно вылетело из аэропорта Норт-Перри в Пемброк-Пайнс (город на юго-востоке Флориды, - ред.). Расследование происшествия проводит Национальный совет по безопасности на транспорте.
В Форт-Лодердейл, Флорида, в пятницу, 1 марта, легкий самолет врезался в жилой небоскреб. В результате аварии погиб пилот, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
По данным Федерального управления гражданской авиации, самолет Piper PA-25 был легкомоторный и рассчитанный на одного человека. Пилот, тело которого еще не опознано, был единственным человеком на борту.
Сообщается, что самолет врезался в квартиру между 16-м и 17-м этажами, а затем упал на палубу у бассейна внизу. Людей из здания эвакуировали пожарные, о пострадавших не сообщается.
По словам очевидца, авария выглядела так, как будто самолет "просто потерял управление и врезался прямо в здание".
Читайте также: На Мальте самолет протаранил здание
Известно, что воздушное судно вылетело из аэропорта Норт-Перри в Пемброк-Пайнс (город на юго-востоке Флориды, - ред.). Расследование происшествия проводит Национальный совет по безопасности на транспорте.
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