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Раздел: Мир  
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В США самолет протаранил небоскреб

В США самолет протаранил небоскребО причинах катастрофы пока не сообщается

В Форт-Лодердейл, Флорида, в пятницу, 1 марта, легкий самолет врезался в жилой небоскреб. В результате аварии погиб пилот, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua

По данным Федерального управления гражданской авиации, самолет Piper PA-25 был легкомоторный и рассчитанный на одного человека. Пилот, тело которого еще не опознано, был единственным человеком на борту.

Сообщается, что самолет врезался в квартиру между 16-м и 17-м этажами, а затем упал на палубу у бассейна внизу. Людей из здания эвакуировали пожарные, о пострадавших не сообщается.

По словам очевидца, авария выглядела так, как будто самолет "просто потерял управление и врезался прямо в здание".

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Известно, что воздушное судно вылетело из аэропорта Норт-Перри в Пемброк-Пайнс (город на юго-востоке Флориды, - ред.). Расследование происшествия проводит Национальный совет по безопасности на транспорте.
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 Теги: США, самолет

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