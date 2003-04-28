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Раздел: Мир  
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Посол России в Кувейте угодил в "алкогольный" скандал

Посол России в Кувейте угодил в "алкогольный" скандал После кокаинового скандала, в который попало посольство России в Аргентине, очередное дипломатическое ЧП случилось в посольстве РФ в Кувейте.

Персонал российского посольства, а также главу дипломатического представительства Николая Макарова заподозрили в незаконной торговле алкоголем, который, кстати, в Кувейте находится под запретом. А за торговлю спиртным полагается смертная казнь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Как сообщает издание со ссылкой на Telegram-канал российского журналиста Сергея Доренко, глава диппредставительства «жестко контролировал, чтобы никто из его сотрудников не торговал спиртным в одиночку».

В материале также указывается, что обслуживающему персоналу посольства полагалось на 3 месяца по 4 бутылки крепкого алкоголя, 4 бутылки вина и 2 ящика пива, дипломатам - по 6 бутылок водки и вина и 4 ящика пива.

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Журналисты утверждают, что, к примеру, непьющий сотрудник охраны, в год может получить как минимум 20 тысяч долларов премии. А силовики предполагают, что в подпольный бизнес был вовлечен практически весь персонал дипередставительства.
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 Теги: Кувейт, Посол России

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