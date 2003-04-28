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Раздел: Мир  
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В Катаре обсудили окончание 17-летней войны

В Катаре обсудили окончание 17-летней войныВстретились представители США и группировки "Талибан"

В Катаре официальные представители США и группировки "Талибан" возобновили переговоры, которые должны помочь прекратить 17-летнюю войну в Афганистане, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Сообщается, что спецпосланник США по вопросам мира в Афганистане Залмай Халилзад провел встречу с политическим руководителем талибов муллой Абдул Гани Бардар, который возглавляет делегацию исламистов.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что между сторонами был проведен обмен мнениями о ключевых аспектах мирного соглашения в афганском вопросе.

"Крайне важно, чтобы два ключевых пункта повестки дня - полный вывод иностранных сил из Афганистана и предотвращение причинения вреда Афганистану - были завершены", - сообщил Муджахид.

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Он добавил, что это сможет открыть путь для решения других аспектов проблемы и они смогут вступать в другие темы для после решения этого вопроса.
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 Теги: Афганистан, война, сша, переговоры, Талибан

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Вчера, 23:34 » Автор: Алена Шимко
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