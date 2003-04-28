Раздел: Мир
В Катаре обсудили окончание 17-летней войны
Встретились представители США и группировки "Талибан"
В Катаре официальные представители США и группировки "Талибан" возобновили переговоры, которые должны помочь прекратить 17-летнюю войну в Афганистане, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Сообщается, что спецпосланник США по вопросам мира в Афганистане Залмай Халилзад провел встречу с политическим руководителем талибов муллой Абдул Гани Бардар, который возглавляет делегацию исламистов.
Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что между сторонами был проведен обмен мнениями о ключевых аспектах мирного соглашения в афганском вопросе.
"Крайне важно, чтобы два ключевых пункта повестки дня - полный вывод иностранных сил из Афганистана и предотвращение причинения вреда Афганистану - были завершены", - сообщил Муджахид.
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Он добавил, что это сможет открыть путь для решения других аспектов проблемы и они смогут вступать в другие темы для после решения этого вопроса.
В Катаре официальные представители США и группировки "Талибан" возобновили переговоры, которые должны помочь прекратить 17-летнюю войну в Афганистане, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Сообщается, что спецпосланник США по вопросам мира в Афганистане Залмай Халилзад провел встречу с политическим руководителем талибов муллой Абдул Гани Бардар, который возглавляет делегацию исламистов.
Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что между сторонами был проведен обмен мнениями о ключевых аспектах мирного соглашения в афганском вопросе.
"Крайне важно, чтобы два ключевых пункта повестки дня - полный вывод иностранных сил из Афганистана и предотвращение причинения вреда Афганистану - были завершены", - сообщил Муджахид.
Читайте также: В Катаре открыли суперсовременный стадион к чемпионату мира - 2022
Он добавил, что это сможет открыть путь для решения других аспектов проблемы и они смогут вступать в другие темы для после решения этого вопроса.
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