Раздел: Мир
США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету
Ракета поразила цель в Тихом океане.
Соединенные Штаты в среду совершили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщило Командование глобального удара ВВС США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс.
Ракета запущена в 12:42 (2:42 по тихоокеанскому времени США) с шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.
Невооруженная главная часть ракеты, пролетев 4,2 тыс. миль (6,76 тыс. мм), поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.
Командование глобального удара ВВС США сообщило, что целью испытаний МБР является подтверждение и проверка эффективности, готовности и точности системы вооружений.
Это уже второе испытание Minuteman III текущего года. Первое провели 6 февраля. Ежегодно проводится около четырех таких запусков. В 2018 году были проведены три успешных испытательных пуска МБР Minuteman III - 25 апреля, 14 мая и 8 ноября. Между тем, в июле прошлого года испытания завершились неудачей. Во время полета ракеты возникли технические проблемы, и на нее был передан сигнал о самоуничтожении.
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Minuteman III находится на вооружении американских ВВС с 1970 года и является единственным МБР наземного базирования на вооружении США. Всего Соединенные Штаты имеют 400 таких ракет. Они несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках на авиабазах Малмстром (штат Монтана), им. Фрэнсиса Уоррена (штат Вайоминг) и авиабазе Майнот (штат Северная Дакота). Ракеты подвергаются регулярной модернизации. Предполагается, что эта ракета останется на вооружении ВВС США вплоть до 2020 года.
Соединенные Штаты в среду совершили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщило Командование глобального удара ВВС США, передает Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс.
Ракета запущена в 12:42 (2:42 по тихоокеанскому времени США) с шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.
Невооруженная главная часть ракеты, пролетев 4,2 тыс. миль (6,76 тыс. мм), поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.
Командование глобального удара ВВС США сообщило, что целью испытаний МБР является подтверждение и проверка эффективности, готовности и точности системы вооружений.
Это уже второе испытание Minuteman III текущего года. Первое провели 6 февраля. Ежегодно проводится около четырех таких запусков. В 2018 году были проведены три успешных испытательных пуска МБР Minuteman III - 25 апреля, 14 мая и 8 ноября. Между тем, в июле прошлого года испытания завершились неудачей. Во время полета ракеты возникли технические проблемы, и на нее был передан сигнал о самоуничтожении.
Читайте также: США успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету
Minuteman III находится на вооружении американских ВВС с 1970 года и является единственным МБР наземного базирования на вооружении США. Всего Соединенные Штаты имеют 400 таких ракет. Они несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках на авиабазах Малмстром (штат Монтана), им. Фрэнсиса Уоррена (штат Вайоминг) и авиабазе Майнот (штат Северная Дакота). Ракеты подвергаются регулярной модернизации. Предполагается, что эта ракета останется на вооружении ВВС США вплоть до 2020 года.
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