Раздел: Мир
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету
ВВС США провели испытания межконтинентальной стратегической баллистической ракеты Minuteman III, которую запустили с авиабазы Вандерберг в Калифорнии.
"Тест показал, что в США современный, надежный, гибкий и готовый к предотвращению угроз XXI века потенциал ядерного сдерживания", - говорится в сообщении, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ru.
Как отмечается, Minuteman III пролетела около 6,7 тыс. км в сторону Маршалловых островов в Тихом океане.
Подчеркивается, что испытания не являются ответом или реакцией на любое событие в мире.
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ВВС США эксплуатируют Minuteman III с 1970 года, ракеты регулярно модернизируются.
"Тест показал, что в США современный, надежный, гибкий и готовый к предотвращению угроз XXI века потенциал ядерного сдерживания", - говорится в сообщении, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ru.
Как отмечается, Minuteman III пролетела около 6,7 тыс. км в сторону Маршалловых островов в Тихом океане.
Подчеркивается, что испытания не являются ответом или реакцией на любое событие в мире.
Читайте также: США усилят борьбу с российским хакерами
ВВС США эксплуатируют Minuteman III с 1970 года, ракеты регулярно модернизируются.
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