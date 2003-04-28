ВАЖНО:Выборы 2019
» » США испытали межконтинентальную баллистическую ракету
Раздел: Мир  
0

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету

США испытали межконтинентальную баллистическую ракетуВВС США провели испытания межконтинентальной стратегической баллистической ракеты Minuteman III, которую запустили с авиабазы Вандерберг в Калифорнии.

"Тест показал, что в США современный, надежный, гибкий и готовый к предотвращению угроз XXI века потенциал ядерного сдерживания", - говорится в сообщении, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukrinform.ru.

Как отмечается, Minuteman III пролетела около 6,7 тыс. км в сторону Маршалловых островов в Тихом океане.

Подчеркивается, что испытания не являются ответом или реакцией на любое событие в мире.

Читайте также: США усилят борьбу с российским хакерами

ВВС США эксплуатируют Minuteman III с 1970 года, ракеты регулярно модернизируются.

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, ракета

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:57 » Автор: Леся Сайко
     0
     0


Оставьте свой комментарий

наверх