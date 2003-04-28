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Раздел: Мир  
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В Британии ввели чрезвычайную экологическую ситуацию

В Британии ввели чрезвычайную экологическую ситуациюПарламент "стал первым в мире", кто принял такие меры.

Британский парламент с 1 мая утвердил предложение лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина и ввел чрезвычайную ситуацию в окружающей среде и климате, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лигу.

Корбан отметил, что парламент Великобритании "стал первым в мире", кто принял такие меры.

Документ содержит призывы к защите окружающей среди для будущих поколений, но не обязует к конкретным действиям. Его приняли единогласно без подсчета голосов.

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Парламент предлагает премьер-министру Терезе Мэй внести в течение шести месяцев предложения, чтобы "восстановить естественную среду Великобритании и создать экономику, которая не производит отходов". Кроме того, предлагается разработать "амбициозные краткосрочные цели" для восстановления источников энергии и транспорта.
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 Теги: Британия, экология, чрезвычайная ситуация

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Сегодня, 20:39 » Автор: Алена Шимко
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