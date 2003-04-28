Раздел: Мир
США резко нарастили поставки сжиженного газа в Евросоюз
Поставки достигли рекордной отметки.
Поставки сжиженного газа из США на рынок Европы увеличились на 272% с момента пилотных поставок в 2016 году и в марте 2019 года достигли рекордной отметки в 1,4 млрд кубометров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"С момента первых поставок в апреле 2016 года американский экспорт LNG в ЕС существенно увеличился. После встречи между президентом (США) Трампом и президентом (Еврокомиссии) Юнкером в июле 2018 года такая поставка увеличилась в разы и увеличилась на 272%. В результате в марте 2019 года зарегистрирован наибольший объем торговли СПГ между ЕС и США в более чем 1,4 млрд кубических метров", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Евросоюз является вторым по величине рынком газа в мире, после США. Развитая инфраструктура СПГ в европейских странах уже сейчас позволяет обрабатывать 150 млрд кубических метров газа. В то же время, ЕС продолжает развитие такой инфраструктуры, исходя из стратегической важности диверсификации и безопасности поставок газа. Самые масштабные инфраструктурные проекты в этом контексте реализуются в Польше и в Хорватии, а также в таких странах, как Греция, Испания, Ирландия, Швеция и Кипр.
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Как ожидается, к 2022 году все страны ЕС, кроме Мальты и Кипра, будут иметь доступ к трем источникам газа. При этом 23 страны ЕС получат прямой доступ к мировому рынку СПГ.
Поставки сжиженного газа из США на рынок Европы увеличились на 272% с момента пилотных поставок в 2016 году и в марте 2019 года достигли рекордной отметки в 1,4 млрд кубометров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"С момента первых поставок в апреле 2016 года американский экспорт LNG в ЕС существенно увеличился. После встречи между президентом (США) Трампом и президентом (Еврокомиссии) Юнкером в июле 2018 года такая поставка увеличилась в разы и увеличилась на 272%. В результате в марте 2019 года зарегистрирован наибольший объем торговли СПГ между ЕС и США в более чем 1,4 млрд кубических метров", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Евросоюз является вторым по величине рынком газа в мире, после США. Развитая инфраструктура СПГ в европейских странах уже сейчас позволяет обрабатывать 150 млрд кубических метров газа. В то же время, ЕС продолжает развитие такой инфраструктуры, исходя из стратегической важности диверсификации и безопасности поставок газа. Самые масштабные инфраструктурные проекты в этом контексте реализуются в Польше и в Хорватии, а также в таких странах, как Греция, Испания, Ирландия, Швеция и Кипр.
Читайте также: США резко нарастили поставки сжиженного газа в страны ЕС
Как ожидается, к 2022 году все страны ЕС, кроме Мальты и Кипра, будут иметь доступ к трем источникам газа. При этом 23 страны ЕС получат прямой доступ к мировому рынку СПГ.
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