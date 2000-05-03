Раздел: Мир
В Мексике более тысячи человек отравились во время праздника
Всего в больницы были доставлены 1,358 тысячи пациентов, среди них – дети и беременные женщины.
Массовое отравление почти 1,4 тысячи человек отмечено в мексиканском штате Веракрус на празднованиях Дня ребенка, сообщает министерство здравоохранения штата, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По предварительным данным, всего в больницы были доставлены 1,358 тысячи пациентов, среди них – дети и беременные женщины. Сейчас все пострадавшие выписаны, а врачи в течение четырех дней намерены установить причины массовых отравлений.
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Правительство Веракруса уточняет, что один из праздников в месте компактного проживания коренных жителей был организован некоей неправительственной организацией, которая раздавала еду, сладости и напитки.
Массовое отравление почти 1,4 тысячи человек отмечено в мексиканском штате Веракрус на празднованиях Дня ребенка, сообщает министерство здравоохранения штата, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По предварительным данным, всего в больницы были доставлены 1,358 тысячи пациентов, среди них – дети и беременные женщины. Сейчас все пострадавшие выписаны, а врачи в течение четырех дней намерены установить причины массовых отравлений.
Читайте также: Более тысячи человек отравились грибами в Иране
Правительство Веракруса уточняет, что один из праздников в месте компактного проживания коренных жителей был организован некоей неправительственной организацией, которая раздавала еду, сладости и напитки.
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