В Казахстане кандидата в президенты сняли с выборов из-за незнания госязыка

ЦИК отстранил кандидата Алиева за незнание казахского



Одного из кандидатов в президента Казахстана отстранили от первого тура выборов из-за незнания государственного языка, пишет



Общественный деятель, претендент на пост президента Казахстана Жуматай Алиев не смог сдать экзамен по знанию государственного языка и решением ЦИК отстранен от президентской гонки.



Отмечается, что такое решение было принято 2 мая по итогам заседания лингвистической комиссии ЦИК Казахстана, на котором было установлено, что кандидат в президенты Жуматай Алиев не сдал экзамен по государственному языку.



Решение об отстранении Алиева было принято согласно второму пункту постановления ЦИК.



Жуматай Алиев работал в Администрации президента, был депутатом Мажилиса 5 созыва с 2012 по 2016 года, ректором Центрально-Азиатского университета.



26 апреля был выдвинут кандидатом от объединения «Халык Демографиясы».



В Казахстане 1 мая полиция задержала десятки людей, которые вышли на улицы крупных городов с призывом освободить всех политзаключенных и бойкотировать предстоящие президентские выборы.



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Ранее сообщалось, Центральная избирательная комиссия Казахстана назвала окончательное число кандидатов на пост президента страны на внеочередных президентских выборах, назначенных на 9 июня. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Одного из кандидатов в президента Казахстана отстранили от первого тура выборов из-за незнания государственного языка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Общественный деятель, претендент на пост президента Казахстана Жуматай Алиев не смог сдать экзамен по знанию государственного языка и решением ЦИК отстранен от президентской гонки.Отмечается, что такое решение было принято 2 мая по итогам заседания лингвистической комиссии ЦИК Казахстана, на котором было установлено, что кандидат в президенты Жуматай Алиев не сдал экзамен по государственному языку.Решение об отстранении Алиева было принято согласно второму пункту постановления ЦИК.Жуматай Алиев работал в Администрации президента, был депутатом Мажилиса 5 созыва с 2012 по 2016 года, ректором Центрально-Азиатского университета.26 апреля был выдвинут кандидатом от объединения «Халык Демографиясы».В Казахстане 1 мая полиция задержала десятки людей, которые вышли на улицы крупных городов с призывом освободить всех политзаключенных и бойкотировать предстоящие президентские выборы.Ранее сообщалось, Центральная избирательная комиссия Казахстана назвала окончательное число кандидатов на пост президента страны на внеочередных президентских выборах, назначенных на 9 июня.





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